Tema sõnul esineb inimestel kõige enam lemmiklooma-, kodutolmu ja erinevaid toiduallergiaid. Kui üldiselt paneb allergiadiagnoosi arst, siis õietolmu- , tolmulesta-, ja kassiallergia tuvastamiseks on võimalik apteegist osta kiirtest. See on lihtne, turvaline ja täpne viis tuvastamaks ka kodustes tingimustes kõrgenenud allergia riski. Testimiseks on vaja teha sõrmeotsa väike torge, et saada paar tilka verd. Kõik vajaminev testi tegemiseks on karbis kaasas.

Allergia ehk ülitundlikkuse all mõistetakse organismi ebatavalist reageerimist kas mingile välisele või organismis olevale tegurile. Millised on kolm kõige levinumat allergiat ning kuidas allergiast tingitud vaevuseid leevendada, räägib Apotheka farmatseut Kerli Valge.

Allergiat võivad tänapäeval põhjustada enamik koduloomi, kaasa arvatud hamstrid, jänesed, merisead, lühikarvalised hiired, tšintšiljad. Kõige enam esineb siiski kassiallergiat. Kui inimene, kes on allergiline näiteks kassile või koerale, siseneb ruumi, kus on koduloom, võib koheselt ilmneda vesine nohu, pisaravoolus silmadest, õhupuudustunne või köha. Tuleb õppida allergiaga toime tulema.

Efektiivseim abinõu ükskõik millise allergia vältimiseks on allergeeniga kontakti vältimine. Alati ei pruugi see aga võimalik olla. Kui ees ootab küllaminek koju, kus elavad ka lemmikloomad, tuleks tund enne kasutada arsti soovitatud allergilist reaktsiooni pidurdavaid ravimeid.

Kui lemmikloomaallergia avaldub näiteks koeraomaomanikul endal või mõnel pereliikmel, ei tähenda see tingimata lemmikust loobumist. Apteegist leiab näiteks Nillergen puhastusvahendi koertele, mis eemaldab nende karvastikust allergeen Can F1 ja kõõma. Seda tuleb kasutada korra nädalas, pärast 21 päeva möödumist esimesest kasutuskorrast peaksid koera allergikust pereliikmed end juba palju paremini tundma. Toode on mittetoksiline ja ohutu isegi kui loom ennast lakub ja seda võib kasutada ka kutsikatel.

Kodutolmu allergia

See allergiavorm tähendab tundlikkust kodutolmu suhtes, milles sisaldub tekstiili- ja suleosakesi, karvu, kõõma jms. Tolmulesta meelispaik on voodi, aga ka pehme mööbel ja paksud tekstiilid. Tolmulestaallergia võib inimestel ilmneda erineval viisil. Levinud on näiteks kuiv köha (eriti lastel), mis piinab just öösel ehk siis ajal, kui laps viibib oma voodis.

Kodutolmu allergia esinemist saab vähendada loobudes tolmu koguvatest vaipadest, päevatekkidest ja karvastest mänguloomadest, abiks on ka tihe tubade tuulutamine.

Apotheka apteegist leiab Nillergen sprei diivanite, madratsite, mööbli ja loomaasemete töötlemiseks, mis denatureerib ja neutraliseerib tõhusalt tolmulestade, lemmikloomade ja õietolmu allergeene madratsitel, diivanitel, vaipadel ja pehmel sisustusel. Hea oleks kasutada ka Nillergeni pesu ja vaibapuhastusvahendit eukalüptiga, mis denatureerib ja neutraliseerib kuni 99% tolmulestadest ja tubastest allergeenidest.

Lisaks võiks soetada koju kromoteraapia võimalusega õhupuhasti, näiteks Airfree Iris, mis kõrvaldab õhust tolmulestad, bakterid, seened, koduloomade allergeenid ja teised mikroorganismid.

Toiduallergia

Toiduallergiate esinemine on viimastel aastakümnetel oluliselt kasvanud ning eriti tundlikud on just väikelapsed. Väidetavalt kannatab ka Eestis toiduallergia käes hinnanguliselt üks inimene kümnest. Toiduallergia kahtluse korral tuleks jälgida sümptomite tekke seost kindla toiduainega.

Toitudest põhjustatud allergia korral tuleks allergoloogi juures kindlaks teha, millise toiduaine suhtes haigustunnused tekivad. Oluline abi võib olla nädala jooksul peetud toidupäevikust, kuhu märgitakse kellaajaliselt söödud toidud, nende kogused, haigussümptomite teke, ravimite kasutamine. Toiduallergiat põhjustavad kõige sagedamini pähklid, muna, kala, koorikloomad, soja, lehmapiim, nisutooted, teatud puuviljad ja seemned ning vürtsid. Toiduallergia korral esineb huulte, keele ja suulae sügelust ja turset, iiveldust, oksendamist, kõhupuhitust ja -lahtisust, naha sügelust, punetust ja lööbeid, aevastamist, nohu, köha, aga ka kõriturset ning astmat.