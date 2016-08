Uus kooliaasta on ukse ees ja ühes sellega suureneb lastega juhtuvate õnnetuste arv nii kehalise kasvatuse tundides kui ka erinevates trennides. Suvi hakkab läbi saama, linn täitub autodega ja maaelu nautinud ning linnakära unustanud lapsed on igapäeva ellu naasmas, et kohe uut kooliaastat ja sõpru tervitada. Iga-aastane rutiinimuutus ei saabu aga murevabalt, vaid toob kaasa lastega juhtuvate õnnetuste arvu kasvu. Õnneks ei seo statistika liikluses juhtuvaid õnnetusi ja 1. septembrit, hoolimata tavapärase elurütmi juurde naasmisest ja liikluse hoogustumisest.

„Kooli algus on lastele uue olukorraga harjumise aeg. Puhkus on läbi saanud nii lastel kui vanematel, aeglane elurütm muutub kiiremaks ning tähelepanu hajub. Et lapsed saaksid uue eluga harjuda, võiksid vanemad nendega koolitee läbi jalutada terve nädala vältel, samal ajal liiklusreegleid selgitades ja võimalikele ohtudele tähelepanu osutades. Lastele tuleb õpetada silmside otsimist juhiga, et veenduda, kas juht ikka märkas väikest liiklejat, “ õpetas Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden ja soovitas liiklusreegleid ka läbi mängude tutvustada.

Trennides on vigastused sagedased Gildeni sõnul juhtub lastega kõige rohkem õnnetusi koduses keskkonnas, mänguväljakutel ja erinevates trennides. 70% õnnetusi juhtub aga poistega. „Sportimishooaeg on alanud ning sellega kaasnevad ka õnnetused. Lapsed on impulsiivsed tegutsejad ja tegijatel ka alati juhtub. Lisaks on trenn ju koht, kus saab end välja elada. Kes ikka mõtleb jalgpalli mängides käeluu murdmisele või tantsuringis põlvevigastusele. Olgu selleks siis võistlustants, jalgpall või ratsutamine – Seesamil on laste võistlusspordi kindlustuskaitse tasuta. Lapsevanema jaoks on see mugav ja kindel kuna eraldi alasid ei ole poliisil tarvis välja tuua,” selgitas Gilden.