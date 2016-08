Sidrun on tõeline tervisepomm, mis tagab hea tervise ja enesetunde. Kuid mitte ainult - see aroomikas kollane vili on ka tõhus iluravim.

Kuidas sidrunit oma ilu ja tervise heaks kasutada?

1. Kookosveest ja mõnest tilgast sidrunimahlast koosnev segu niisutab ja teeb naha klaariks.