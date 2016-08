1. Joo alkoholi - see aitab vältida ebamugavaid vaikusehetki. Siiski ei tasu ennast nii täis juua, et sa midagi ei mäleta ning unustad kombeka käitumise.

2. Vältige restorane ja üleüldse söömist - söömine on lihtsalt nii pingeline, sest tuleb mõelda, mida süüa ja millise sõnumi see saadab ning kas see ikka on õige sõnum, mida sa talle esimesel kohtingul saatma peaksid.