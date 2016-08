"Vibraatoreid ostetakse hästi palju kingituseks ning sel puhul on tähtis valida kvaliteetne toode. Keegi ei taha ju, et kaasa solvuks odava kingituse peale. On märkimisväärne vahe, kas naine saab suure kimbu punaseid roose või kolmeeurose kimbu tulpe,“ räägib Hot Lipsi erootikapoe omanik.

Veelgi enam – erootikapoe omanik võrdleb kvaliteetse seksmänguasja ostmist juveelide ostmisega.

Kingitusi leiab erootikapoest palju, kuid miks ei ole tasu osta esimest ettejuhtuvat asja? "Näiteks pesu on meil väga palju. Seda küll ostetakse, kuid alati jääb õhku kahtlus, kas see suurus ja lõige naisele sobib,“ toob omanik välja. Kvaliteetse vibraatori ostmisega läheb mees aga kindla peale.

"Pealegi on kinkimine signaal naisele, et sellised lelud suhtesse tuua on täiesti okei,“ sõnab omanik. Tema sõnul käivad väga paljud paarid erootikapoes koos, et valida välja, mis mõlemale meeldiks.

"Tõsi küll, 65% käijatest on mehed, kuid paare on väga palju, eriti nädalavahetusel. Tänapäeval pole erootikapoes käimine enam tabu,“ räägib mees. Üha enam tulevad koos erootikapoodi ka keskealised paarid, kes otsivad oma seksuaalellu rohkem särtsu. Tihtipeale käivad erootikapoes välismaal töötavad mehed, et osta üksi koju jäävale naisele lohutuseks üks hea ja kvaliteetne seksmänguasi.

Hot Lipsi omanik toob välja, et praegu on nende hitt-toode kliitoristimulaator.

"See on piisavalt odav, kuid samal ajal ka kvaliteetne. Seda pole häbi kinkida,“ selgitab Hot Lipsi omanik ning lisab: "Sellel on orgasmigarantii. Räägitakse isegi, et multiorgasmi… aga seda ma mehena ei tea.“

