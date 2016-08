Kui sul on lapsed ja arvad, et karmi kasvatusega teed neist normaalsed inimesed, siis sa eksid rängalt. Uuringud näitavad, et tulemuseks on hoopis midagi muud.

Väidetavalt kipuvad need lapsed, kellel on kodus väga karmid vanemad, rohkem valetama. Samuti pidavat karm kasvatus tegema lastest paremad valetajad, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Nii väidab McGilli ülikooli psühholoog ja laste arengu ekspert Victoria Talwar. Tema sõnul hakkavad lapsed, kes kasvavad karmi kasvatusega kodus, kiiresti valetama, selleks, et vältida karistusi. Samuti ei pruugi sellises kodus kasvavad lapsed tunda end piisavalt turvaliselt, et vanematele tõtt rääkida.

Sellisele järeldusele tuli ta viies kahes koolis läbi katse. Selgus, et kool, kus olid karmimad reeglid kippusid lapsed rohkem valetama kui koolis, kus reeglid olid veidi pehmemad. Ta usub, et sama olukord on ka kodudes.

Valetavat last ei tohiks vanemad aga ekspertide sõnul karistada kuna tegemist on situatsiooniga, millele nad on ise kaasa aidanud. Lapse karistamine teeks olukorra sellisel juhul veelgi hullemaks.