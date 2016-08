Venemaa raadioteleskoop on kinni püüdnud "tugeva signaali" tähelt HD164595 Herkulese tähtkujus. Täht asub 95 valgusaasta kaugusel ning on peaaegu sama suur kui Päike, moodustades sellest 99 protsenti. Tolles päikesesüsteemis on vähemalt üks planeet - HD164595b -, mis on meie päikesesüsteemi planeedi Neptuuni suurune ning selle aasta pikkuseks on 40 päeva, vahendas msn.com. USAs California osariigis Mountain View’s asuva Maavälise intellekti uurimise instituudi (Seti) teadlane Seth Shostak rääkis Guardianile, et teda vapustas see, et ta sai teada avastusest alles nüüd, kuigi Vene raadioteleskoop RATAN-600 avastus tehti juba aasta tagasi – 2015. aasta 15. mail.

Seti on mittetulundusorganisatsioon, mis kuulub erakätesse, kuid seda toetab ka USA valitsus, ning see otsib maavälist elu. Vene teaduste akadeemiale kuuluva RATAN-600 uurimisareaal on kõigepealt Päike, kuid see teeb koostööd ka Setiga.

Keegi ei väida, et signaal pärineb maaväliselt tsivilisatsioonilt, kuid signaal on piisavalt väljakutsuv selleks, et RATAN-600 uurijad on nõudnud areaali pidevat jälgimist.