Ministeeriumist öeldakse, et sõiduki liisingmakse ühes kuus on 1016,35 eurot koos käibemaksuga. Liisingperioodi pikkuseks on 48 kuud.

Ei tohi olla lühem kui 4,8 meetrit, vedama peavad kõik rattad, mootor peab olema vähemalt 150 kW võimas, on vaid mõned tingimused, mis uuele limusiinile esitati. Võimsus tulenevat vajadusest alarmsõitude järele, aga millegi pärast on minister Urmas Kruuse kaks eelmist autot olnud "lahjemad".

Pakkumuse kogumaksumus on uuel autol 51 185,15 eurot, milles on arvestatud rendimakset, korraliste hoolduste maksumust, energiatarbe rahalist maksumust ja heitmete rahalisest maksumust.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka kritiseerib, et põllumeestel niigi raske olukord, nende toetamiseks vahendeid ei leidu ja nüüd liisib valdkonna ministeerium kalli limusiini. Vastavad küsimused esitati peaminister Taavi Rõivaselegi.

„Tegemist on selge priiskamisega, eriti kui võrrelda seda kitsikusega, kuhu valitsus on jätnud meie põllumajandustootjad,“ leidis opositsioonis olev keskerakondlane Siret Kotka kritiseerimiseks võimaluse.

Lisaks kolossaalsele hinnale huvitab Kotkat veel ka küsimus, mille alusel kehtestatakse ministritele soetatavate autode tehnilised nõuded. „Mind tõesti huvitab, miks peaks maaeluministri uus auto olema vähemalt 2,5-liitrise mootoriga ning võimsusega 150 kW? Ka teatud lisavarustuse nõuded ei tundu olevat tingitud turvalisusenõuetest. Ma saan aru, et mugavus maksab, kuid selline priiskamine tundub paraja põllumeeste mõnitamisena.“

Tõepoolest, kui nelivedu ära jätta, tõenäoliselt metsas ja mudas esindusautoga ministrit ei sõidutata, saaks tuhandeid odavama, aga suurema ja võimsama esindusliku Volvo S90-ne. Või kui nelivedu väga oluline, aga võimsuses järeleandmisi teha ja mõni millimeeter ka teljevahes (hanketingimustes nõutakse teljevaheks vähemalt 2850 mm), saaks ka kõige kallima Škoda Superbi (teljevahe 2841 mm) 13 000 eurot odavamalt.

Kas autole esitati sellised nõudmised, et sellele vastaks vaid Audi A6 limusiinversioon ja miks soetatakse nii võimas masin?

Vastab Kristo Mäe Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonnast: „Auto liisimise hange oli avalik konkurss, pakkujaid oli kaks. Võitis odavam pakkumine. Tehnilised nõuded tulenevad auto ülesannetest. Seda peab saama kasutada esindusautona külaliste transpordiks, see peab olema vajadusel alarmsõiduk jne.“

Teine pakkuja, kes ministeeriumi nõudmistele vastas, oli Silberauto Eesti AS ja nende pakkumuse maksumus oli 51 733,38 eurot.

Vastavalt riigihangete seadusele on teise pakkuja pakkumuse sisu konfidentsiaalne ehk ei ole teada, mida nemad ministri autoks pakkusid.

Just hankes nõutud suur võimsus, mis enamasti auto kalliks teebki, tekitab aga küsimusi.

Praegune maaeluminister Urmas Kruuse on varem töötanud sotsiaalministeeriumis, kus tema ametiautoks oli bensiinimootoriga 145 kW-se võimsusega Audi A6. Praegu on tema ametiauto 3,0-liitrine nelikveoline Toyota Land Cruiser, millel 140 kW-ne diiselmootor. Mõlemad autod olid "lahjemad" kui praegu minimaalselt nõutud 150 kW. Kusjuures Kruuse on varem meediale kinnitanud, et tahab januse auto kindlasti vahetada säästlikuma vastu.

Kas vahepeal on midagi muutunud, et nõutud auto võimsus peab suurem olema?