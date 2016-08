Esimene suudlus ja hambaharja jätmine tema vannituppa ei näita tegelikult sugugi seda, et teie suhtel on tulevikku, kirjutab Metro.

Alati räägitakse esimesest suudlusest või sellest, kui jätsid oma hambaharja tema juurde kui pöördelistest sündmustest kahe inimese vahelises suhtest. Tegelikult on neist aga palju olulisemaid sündmusi.

1. Kui te suudlete üksteist mõtlemata sellele, kas hambad on pestud, hingeõhk värske ning meeleolu õige.

2. Kui sa otsustad suhteportaalidest oma kontod kustutada.

3. Kui te hakkate koos trenni tegema. Higi ei ole just kõige seksikam asi, kuid koos trenni tegemine näitab, et seda, et higistamine ei muuda sinu tundeid tema vastu.

4. Kui sa oled võimeline tema vanematega juttu ajama, ilma et see oleks pingutatud ja piinlik.

5. Kui sa võid temaga tõeliselt aus olla, ilma et see teie suhet kuidagi mõjutaks.

6. Kui te võite vabalt arutada vetsuharjumusi.

7. Kui sa usaldad talle oma salasõnu.

8. Kui te otsustate koos reisile minna. Seejuures ei tähenda see sõitmist naaberlinna, vaid reis peaks sisaldama siiski lennukit.

9. Kui te ei solvu üksteise peale. Näiteks siis, kui sa tunnistad, et tema tehtud toit ei kõlba kuhugi.