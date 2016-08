1996. aastast, mil meediasse jõudis teade Tupac Shakuri mõrvamisest, on õhus olnud kahtlused, et mees polegi tegelikult surnud ja elab tõenäoliselt Kuubas. Nüüd on päevavalgele tulnud video, mis kahtlusi veelgi süvendab...

Enamus väiteid Tupaci elavate kirjas olemisest on seni osutunud siiski juhtumiteks, kus pilte on töödeldud, või on tegemist olnud räpparile väga sarnaste inimestega, vahendab Mirror.

Tupac (Vida Press)

Ajaleht kirjutab, et YouTube'is avaldatud video "Tupac is alive new proof 2016" on kinnituseks, et räppar on kogu aeg meiega olnud.