Ta ütleb, et vastavalt presidendi valimise seaduse paragrahv 1 lõikele 3 valitakse president salajasel hääletusel, aga eilsel esimesel hääletusvoorul on mitmed riigikogu liikmed jäädvustanud oma tahteavalduse ja seda avalikkusele esitanud.

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (IRL) saatis täna hommikul vabariigi valimiskomisjonile ametliku pöördumise, milles küsib, kas salajasel presidendihääletusel on sedelite pildistamine seaduslik või võib arvesse tulla presidendi valimise kehtetuks tunnistamine.

"Ajakirjanduse vahendusel olen teada saanud, et mitmes riigikogu fraktsioonis on arutatud või kavatsetakse arutada kollektiivse hääletuse fikseerimiseks pildistamise kohustust mobiiltelefoniga, et seda hiljem kokkuleppe alusel esitada.