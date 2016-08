Mõned hetked on head seksimiseks ja mõned on kohe väga head. Millised need viimased siis on? Väidetavalt on mõned hetked seksimiseks kohe eriti head ning nende tekkimisel peaks kindlasti võimalusest kinni haarama, kirjutab veebiportaal Style Caster. Näiteks tasub seksida:

1. Hommikul - väidetavalt ei ületa mitte miski hommikust seksi ning lisaks annab see terveks päevaks hea tuju.

2. Kui sa ei tunne ennast hästi - tõsi, päris palavikus olles ei tasu vast seksida, kuid üldtuntud tõde on see, et seks aitab tugevdada immuunsüsteemi. 3. Kui sa oled näljane - väidetavalt aitab seks näljatunnet peletada 4. Kui sa tunned ennast ebakindlalt - seks paneb lihtsalt igaühe end hästi tundma ning igasugune ebakindlus ununeb ära. 5. Enne tähtsat presentatsiooni/esinemist jms - väidetavalt vähendab seks stressi, rahustab närve ja hoiab vererõhku kontrolli all.