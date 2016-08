See, mida me hommikul selga paneme, on palju mõjuvõimsam kui me ise arvata oskame.

Kes ei tahaks, et kolleegid peaksid sind kompetentseks ning ülemused arvaksid, et just sina oled ametikõrgendust väärt? Teadlaste sõnul mängib kõige selle saavutamisel väga suurt rolli see, mida me igapäevaselt tööl seljas kanname, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Nii tuleks nende sõnul pädeva töötaja mulje jätmiseks teha ekstravagantseid ja peavoolust selgelt eristuvaid valikuid. Näiteks, kui töö juures kannavad kõik pigem T-särki ja teksapükse, siis peaksid sina kandma midagi muud, mis sellest riietusest tunduvalt eristuks.

Harvardi ülikooli teadlaste sõnul tuntakse sellist teadlikku massist eristumist kui "punase tossu effekti", mis jätab inimesest nii enesekindluse, võimukuse kui staatuse poolest mõjuvõimsama mulje. Nad rõhutavad, et riietus peab olema pilkupüüdev ning eristumise soov tahtlik. Näiteks võib kanda pilkupüüdvat lipsu, sokke või teistelt märkimisväärselt eristuvaid jalanõusid.