Karoliina Vasli, Toompea

Keskerakondlane Märt Sults sõnas Õhtulehele, et Kaljuranna toetajad võivad anda oma hääled Jõksile, mitte Kallasele. See omakorda võib aga tähendada seda, et nad jäävad ikka pika ninaga - valijameestekoguni asi ei jõuagi.

"Usun, et siis on suure tõenäosusega president täna õhtuks valitud," märkis Sults. Teise ja kolmanda hääletusvooru vahele jääb veidi üle kahe tunni. Sults on veendunud, et siis läheb häälte ümberjaotumiseks. Kuidas käitub sellises olukorras käitub Keskerakond, ta veel spekuleerida ei soovi, rõhutades, et loodab, et Reps edestab Jõksi.