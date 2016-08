Kõigest mõned minutid pärast presidendivalimiste esimese vooru tulemuste selgumist kogunesid Reformierakonna riigikogu liikmed oma fraktsioonituppa koosolekule. Eesti Päevalehele on väidetud, et koosolekul kujunes ka olukord, kus kõigil oli võimalus öelda, kelle poolt nad hääletasid.

Mitmel Reformierakonna saadikul oli ette näidata hääletuskabiinis telefoniga tehtud foto sedelist, kus ristike on Eiki Nestori nime taga. Üks neist oli Aivar Sõerd, kes postitas foto ka sotsiaalmeediasse. Eesti Päevalehele on väidetud, et fraktsioonitoas alanud „vestluse” detsibellid kerkisid kohati päris kõrgele.

