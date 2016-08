Põllumeestel on tavaks öelda, et ettevõtte suurim aktsionär on vanajumal või ilmataat. Sel aastal on suurosanik põllumeeste elu raskeks teinud.

Piimatootjate ja seakasvatajate mured on avalikkuse ees palju tähelepanu saanud, ent tänavu on nukrad ka viljakasvatajad.

Perevara AS on aastaid Jõgevamaal tegutsenud ja peamiselt piimakarja pidanud. Kaks aastat tagasi tehti raske otsus: loobuti piimakarjast ja keskenduti viljaärile.

