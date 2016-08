Jäär Lendad kõigele uljalt peale ja see ongi sinu edu aluseks. Liigse uljuse tõttu võid sattuda aga mitmesugustesse jamadesse. Probleeme võib olla näiteks seadusesilmaga.

Sõnn Kosmogramm mängib sulle kätte rohkem võimalusi kui tavaliselt. Pead vaid ise oskama neist õigel ajal kinni haarata – eelkõige ühiskondlikus liinis. Edu ka seltskondlikus plaanis ja armuasjades.

Kaksikud Sind võivad ootamatult tabada laviinina mõtted, millest nii mõnigi võib osutuda lausa geniaalseks. Hoia siis märkmik taskus või diktofon hõlma all, et saaksid oma ideed fikseerida.

Vähk Tegele rohkem sellega, mis on konkreetselt sinu rida – ära sekku asjadesse, milles sa pole eriti kodus. Võtad sõna seal, kus oleks parem teisi kuulata. Mõni sõber või tuttav võib abi vajada.