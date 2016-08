Kuigi EMHI andmetel tuleb teatud määral ka sademeid, siis on üldprognoos suhteliselt rõõmustav, sest hoovihmade vahele näitab ennast korralikult ka päike.

Teisipäeval (30.08.) liigub madalrõhkkond Läänemerelt üle Balti riikide Venemaale. Sajab hoovihma. Päeva peale Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände, Lääne-Eestis loodesse ja tugevneb hommikuks 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12..16, päeval 14..15°C-st sajupilvede all kuni 18°C-ni kuivematel tundidel.



Kolmapäeval (31.08.) tugevneb Balti riikide kohal kõrgrõhuhari. Aga kuna nii Skandinaavia kui Soome jäävad madalrõhuala mõjusfääri, siis üksikud vihmahood on ikka võimalikud. Tuul puhub läänekaarest ja on puhanguti tugev veel öö hakul ning seejärel rahuneb, õhtul hakkab saartel taas edelatuul tugevnema. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul 15°C ümber, päeval 18..21°C.



Neljapäeval (1.09.) koondub kõrgrõhkkond Venemaa kohale, Skandinaavia poolt aga avaldab survet madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail tugevneb meil edelatuul. Öö on sajuta. Päeval on taas sajuhoogusid üle Eesti. Edelavoolus saabuv õhumass on võrdlemisi soe ja temperatuur on öösel 9..13, rannikul 15°C, päeval 19..22°C.



Reede (2.09.) ööks pilved hõrenevad ja suuremat sadu ei tule. Päeval riivab Eestit madalrõhulohk, rünksajupilvede on arenguks tingimused soodsamad ning vihmahood väga tõenäolised 30-60%). Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, päeval on tugevamaid puhanguid ning pöördub saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 16..20°C.