Eesti korvpallikoondis alistas kolm aastat tagasi Tallinnas Valgevene 79:61 ja pääses EMi valikturniiri finaali. Nüüd alustatakse uut tsüklit mänguga sama koondise vastu, kuid tähtede seis on oluliselt muutunud. Kas ka jõujooned, näeme juba homme kella 19st, mil pall Rocca al Mares taas õhku visatakse.

Eesti koondises on teatavasti toimunud suured muudatused, Valgevenel on aga välja panna päris kvaliteetne esiviisik eesotsas viimastel aastatel Venemaa tippklubides leiba teeninud tsentri Artjom Parahhovski ja viimasel hetkel kodustatud ameeriklasest mängujuhi Maalik Waynsiga. Kui palju on peatreener Tiit Sokul luureandmeid? Valgevene pidas viimased kontrollmängud poolteist nädalat tagasi Iisraeliga, kes liikus sealt edasi Tallinna (Valgevenega mängiti 75:80 ja 87:75).

„Sellega väga palju pole peale hakata, sest Valgevenel peaksid vahepeal olema päris suured muutused,“ viitas Sokk asjaolule, et tiimiga liitus Wayns. „Peame keskenduma pigem oma asjade ära tegemisele. Neist tuleb kinni hoida, oma parima annavad nad nagunii. Korvi all kipume alla jääma, püüame oma tugevused peale suruda.“

Koondise uus kapten Rain Veideman rõhutas, et meeskond läheb mängima sihiga pääseda muutunud koosseisule vaatamata alagrupis kahe parema hulka ja EM-finaalturniirile. „Muidu poleks üldse mõtet seda turniiri mängida!“ hüüatas kapten. „On mõtet ja minu arust oleme valmis. Meil oli aega timmida füüsist ja lihvida taktikat. Tõsi, kogemusi on vähem – oleks selle võistkonnaga saanud näiteks VTB liigat mängida!

Läheme mängima suhtumisega, et kui saamegi mõne ketuka, siis samas on võimalus ka raskeid mänge ühe punktiga võita. Läheme võitlema ja panema nii palju, kui torust tuleb! Peame kõik viiekesi alati kaitselauda minema. Kui panen Parahhovskile keha ette, võin lõpetada tribüüni kolmandas reas. Aga kui vaja, paneme kõik oma kehad vastu.“