Eesti korvpallikoondis alustab homme 2017. aasta EMi valiksarja ning kahe ja poole nädala jooksul pannaksegi iga riigi kahe aasta saatus põhimõtteliselt paika. Eestlastest fännid peavad mõistma: kui seekord loodetavat tulemust ei saavutata, ei saa mehi materdama hakata.

Kui vaatame koosseisu, kes mängis eelmisel aastal EM-finaalturniiril Riias, on sellest nüüd puudu seitse mängijat ja järel ainult viis tükki! Ehk läinud on rohkem kui pool meestest! Nendest viiestki vaid kolm kandsid suuremal või vähemal määral põhiraskust (Rain Veideman mängis EMil ühes kohtumises keskmiselt 33, Sten-Timmu Sokk 29, Tanel Kurbas 19 minutit). Teatavasti on kõik eesliini põhitegijad nüüd teised.

Ajalukku kiigates pole põlvkondade vahetus möödunud Eestil kunagi jälgi jätmata ning teisalt polegi nii jõhkrat koosseisu muutumist varem olnud. Kui, siis oma nelikümmend aastat tagasi, kui kuue-seitsmekümnendate aastate staarid järgemööda loobusid, uus põlvkond ei suutnud nende kohta täita ja Kalevi meeskond langes NSV Liidu kõrgliigast välja. Aga ka siis ei astunud pool koosseisust korraga kõrvale.