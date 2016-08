Ehk läheb mehe neljandal NFLi-aastal risti vastupidi? Lootma peab, sest põhihooaja alguseni on jäänud alla kahe nädala ning senises kolmes soojenduskohtumises – 16:17 kaotus Minnesota Vikingsile, 30:14 võit Detroit Lionsi üle ja 21:26 kaotus Jacksonville Jaguarsile - on meie mees saanud kiita täpselt ühe ilusa liigutuse eest.

Hundi esimesed kolm aastat ameerika jalgpalli profiliigas NFL on kulgenud enamvähem sama rada: treeningkohtumistes, kus vastasmeeskond mängitab enamasti samuti varumehi, on meie mees näidanud osavust, ent kui liigamängud tõega pihta hakkavad, jääb ta sügavale tahaplaanile.

Pühapäevases matšis Jaguarsiga alustas Hunt teravalt: juba avaminutitel suutis ta vastaste blokeerimisliinist läbi murda ning sundis mängujuht Blake Bortlesi palli kiirelt minema viskama. Eestlase algatatud sündmusteahelast said tema kolleegid mänguovaali kätte ja rünnak lõppes touchdowni ehk Bengalsi 7:0 eduga.

Peatreener Marvin Lewis ei olnud Hundi viimase mänguga rahul. (AFP/Scanpix)

Ent mündil on ka teine pool. Kolmandal mänguveerandil oli Hundi kord eksida – blokeerija lükkas meie mehe vaevata teelt ja kaitseliini tekkinud august jõudis Jaguars matši esimese touchdownini. Videolindilt ei tundunudki Hundi eksimus nõnda suur – suurim süü vastaste edus lasus liinitagusel kaitsjal Nick Vigilil, ent eestlase prohmaka suurust võis mõista peatreener Marvin Lewise reaktsioonist. 14. hooaega Bengalsi lootsina alustav ameeriklane tõmbas pärast olukorda Hundi kõrvale ja pidas meie mehele tõsise loengu.

Hundil on veel üks võimalus oma vormi parandada, kui viimases treeningmatšis kohtub Bengals ööl vastu reedet Indianapolise Coltsiga. Ülemäära suurt rolli see mäng aga tema edasist hooaega silmas pidades mängida ei tohiks: pühapäeval kukub kell, mil kõik meeskonnad peavad teatama oma 53mehelise koosseisu, kellega liigasügisele vastu minnakse ja ülitõenäoliselt leiab Bengalsi nimekirjast Hundi nime.

Maksavad ka vähesed kogemused

Kui juba mulluse suve lõpul võis spekuleerida, et Hunt oli nende mängijate seas, kes pääsesid koosseisu üle noatera, siis seninäidatud esituste põhjal võiks ta koht olla veelgi suurema küsimärgi all. Ent kuna Bengals saatis tänavuse hooaja eel minema kogenud kaitsja Wallace Gilberry ja tõi talle asenduseks vaid kaks äsja ülikoolipingist tõusnud kollanokka, on Hundi kolm aastat (isegi mänguajaliselt kasinat) NFLi kogemust tiimis kõrges hinnas. Lisaks murdis Jaguarsi vastu käeluu Cedric Peerman, kes on lahtilöökidel üks Bengalsi võtmemängijaid ning tema puudumisel on eestlast ilmselt igati tarvis.

Bengalsi superstaar A.J. Green lahkus viimases mängus väljakult vigasena. (AFP/Scanpix)

Seega peaks Hunt kuuluma Bengalsi hingekirja vähemalt oktoobri keskpaigani. Seejärel võib (aga ei pruugi) vigastuspausilt naasta liini keskkaitsja Brandon Thompson ning on juba õuntelt või pigem hooaja esimese poole esituste pealt ennustamine, milline nõrgem kaitsja Thompsonile ruumi peab tegema. Praeguste esituste pealt Hundile panustades igatahes suuri summasid ei teeniks.

Bengalsit kimbutavad vigastused

Viimased viis aastat on Bengalsi NFLi hooaeg lõppenud play-offi avamatšis. Tänavu loodetakse seeriat murda, ent hetkeseisul võib juhtuda, et seda tehakse vales suunas – on reaalne oht, et Bengalsi aasta piirdub põhihooajaga. Põhjuseks ohtrad vigastused – vähemalt hooaja alguse jäävad vahele mitmed põhimehed nii ründe- kui kaitseliinist.