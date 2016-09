Jäär

Mõnes olukorras võid käituda nagu mustlase püss. Su reaktsioon on ülikiire, kuid alati mitte täpne. Mistõttu võid vales kohas ja valel ajal „lahti minna“. Sind on väga kerge provotseerida.



Sõnn

Võimalik, et oled täna kuidagi pinges ja kaitsepositsioonil. Üritad iga oma sõna kontrollida, kuna kardad mõjuda mittetõsiseltvõetavana.



Kaksikud

Päev ei ole mitte kõige soodsam, kuna võib kaasa tuua viljatuid vaidlusi ja lahkarvamusi - seda eelkõige sinu ja sõprade vahel. Selle ebakõla korvab aga sinu terav mõistus.



Vähk

Su mõtted pannakse nüüd proovile. Kui su ideedes ja plaanides on nõrku kohti, sõidetakse kriitikaga kohe sisse. Seega ole valmis oma ideid kaitsma ja arusaadavalt selgitama.



Lõvi

Oled väga suure sisemise pinge all. Mida rohkem oled eelnevatel päevadel pingeid alla surunud, seda enam võid nüüd äkiliselt ja ettearvamatult käituda. Ära lase end provotseerida.



Neitsi

Kui oled asjad korralikult läbi mõelnud, sobiks täna teha mõni suurem või olulisem ost. Kuid hetkeemotsiooni ajel ostu tegemine võib hiljem vaid kahetsustundeid tekitada.



Kaalud

Kuu liigub Kaalude märgis. Sinus on hetkel palju müstilist ja salapärast aurat, mis muudab sind just erootilises plaanis ligitõmbavaks. Suurepärane päev selleks, et olla avalikul areenil ja nautida tähelepanu.



Skorpion

Sul puudub soov oma tundeid välja näidata. Kaldud inimesi umbusaldama ja kahtlustama. Seega ei sobi päev kollektiivseks tegevuseks. Kuid üksi nokitsedes võid kogeda geniaalseid mõttesähvatusi.



Ambur

Täna võid sa oma võimeid ja võimalusi üle hinnata ja võtta vastu pakkumise või otsuse, millest hiljem jõud üle ei käi. Loominguliselt oled seevastu väga heas vormis ja tulvil erinevaid fantaasiapilte.



Kaljukits

Sul on suurepäraseid mõtteid tuleviku suhtes – näed hästi seda, mis on tähtis ja mis mitte. Su mõtted on kuidagi eriliselt laiahaardelised ja kõikehõlmavad. Mõni sõber või tuttav võib sind kuidagi üllatada.



Veevalaja

Sinust õhkub kirge ja entusiasmi. Seda nii inimsuhete kui ka ettevõtmiste tasandil. Satud ehk mingist ideest sedavõrd suurde vaimustusse, et hakkad palavikuliselt tegutsema.



Kalad

Tunned end ebakindlalt ning püüad seda varjata. Sul tuleks täna oma tegemistest välistada igasugune juhuslikkus ja ebatäpsus. Selle asemel püüad mõju avaldada oma teeseldud bravuuriga.