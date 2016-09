Jäär

Energia ülejäägid võivad sind panna rumalusi tegema. Võid näiteks avastada, et ihaldad selliseid suhteid, mis sind seni täiesti külmaks on jätnud. Kipud liiga suure riski peale välja minema.



Sõnn

Kuu ja Veenuse ühendus peaks tänasest päevast tegema igati nauditava. Probleemiks võib olla vaid laiskus ja soov, et keegi teine sinu eest asjad korda ajab. Aga loodetavasti pole täna vaja asja ajada.



Kaksikud

Tunned end energilisena – ent sinu probleemiks on aga kiirustamine ja võimetus süveneda pikemalt mõnda teemasse. Romantilises plaanis äärmiselt paljutõotav päev – mine liigu rahva hulgas, suhtle inimestega!



Vähk

Tänane päev oleks vaja kindlasti veeta kodu ja perekonna keskel. Kui sul on lapsed, võiksid neile olulisi elutõdesid õpetada. Samas hoidu liialdamast söögi ja joogiga.



Lõvi

Otsid suhet inimesega, kes oleks nõus sinu erisoove arvesse võtma. Sest su mõtted ja tahtmised on praegu natuke eriskummalised. Praegune aeg võib tuua vaidlusi mõne inimesega ja ka ootamatusi.



Neitsi

Sina ise oled oma reaalsuse ja eluhetkede looja – ära seda tõde kunagi unusta! Unista ilusaid unistusi ja loo vaimusilmas helgeid visioone – nii lood enda ja teiste ellu positiivseid vibratsioone.



Kaalud

Alates kella 3.55-st liigub Kuu Kaalude märgis ja teeb terve päeva jooksul ühenduse Veenusega. Seega kasuta tänast suurepärast päeva selleks, et nautida seltskonda ja kõike meeldivat – eriti muidugi armastust!



Skorpion

Planeetide seis on paljulubav, eriti suhete liinis. Praegu loodud sidemed ja kontaktid toovad kaasa huvitavaid ja edasiviivaid arenguid. Ning alustatud ettevõtmised kannavad originaalset vilja.



Ambur

Hea päev uute sõprussuhete loomiseks, seltsi või ühingu liikmeks astumiseks. Täna on sulle oluline intellektuaalne kokkukuuluvustunne just mingi grupi või rühmaga. Teisel tasandil võib olla palju juhuslikke kohtumisi.



Kaljukits

Vajad vaimset vabadust ja võimalusi erinevate vaatekohtadega eksperimenteerimiseks. Kodus istumine vaevalt et seda sulle pakub ja seetõttu üritad kodunt vaikselt minema hiilida.



Veevalaja

Sinus on julget pealehakkamist ning ehedat siirust. See ei jää ka teistel märkamata, mistõttu sinuga tahetakse suhelda.



Kalad

Kuna kipud võtma liiga suuri riske, võid sattuda kergesti mingisse afääri või muidu kahtlasesse ettevõtmisse. Kuid romantilises plaanis naudid jõulisi ja kirglikke hetki.