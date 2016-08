Supilinna elanike valulise vastuseisu tõttu otsustas Tartu linnavalitsus, et läbi Tähtvere spordipargi äärealade plaanitud uut liiklusmagistraali ja silda üle Emajõe ei tule.

Kired Tähtere silla ümber lõõmasid juba viisteist aastat tagasi. Loodusteadlane Matti Masing ütles, et autosilla ehitus tähendaks Supilinna tiigi reostumist ning seal eluneva Eesti punasesse raamatusse kantud haruldase järvekonna hukku.

Toona ei õnnestunud siinkirjutajal ja Masingul tiigi äärde tehtud retkel leida ühtegi järvekonna. Mõni aasta hiljem saatis Mäekülje seltsingu esindaja Rein Rohtla linnale kirja – sild on vajalik kogu linnale ja kinnitas, et sugugi mitte kõik Supilinna elanikud pole selle ehitamise vastu.

"Loomulikult tuleb arvestada, et uue silla ehitusega ei tuleks kahju Supilinna miljööle ja elukvaliteedile," kirjutas ta. Ka Tartu Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppe 24. punkt aastateks 2005–2009 ütles sõnaselgelt: "Asume ette valmistama Tähtvere silla ning Kvissentali silla ehitust."

Ka praegu ollakse Tartus võimul, kuid keskerakondlasest volikogu esimees Vladimir Šokman ütles Õhtulehele, et kunagiste plaanide kalevi alla panekus ta probleemi ei näe.

"Maanteeametil on kavas ehitada sild linnast välja Tiksojale ja see aitab transiitliiklust Tartust mööda juhtida. Elan Ülejõel ja teisel pool jõge asuvasse spordiparki oleks otse üle silla hea trenni tegema minna, aga selle väikese ringi jõuab ikka ära teha," ütleb ta.

Linna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul jääb trassi koridor vabaks, sellele kehtestatakse ehituskeelu ala ning seda täis ei ehitata. Silda praegu ei rajata, kuid järgmisel põlvkonnal jääb siiski see võimalus.

Marja tänava otsa jalakäijate sild

Ranniku tõdeb, et maanteeameti kavandatava Tiksoja sillaga võetakse Jõgeva poolt linna sõitjate võrra liikluskoormust vähemaks.

Samuti ei pea Ülejõe poolt tulevad jalakäijad Supilinna ja Tähtverre pääsemiseks tulevikus ka nõnda suurt ringi tegema kui praegu, kuna linnal on plaanis ehitada Marja tänava otsa jalakäijate sild.

Seal seisab juba aastaid jõude ja metallikrattide menetleda Laia tänava pikenduselt lahti monteeritud jalakäijate raudsild. Šokman tõdeb, et 86 meetri pikkune sild oleks tõenäoliselt juba ammu taaskasutuses, kui see poleks pisut lühikeseks jäänud.

Õhtulehega vestelnud linnarahvas jagunes laias laastus selle järgi, mis linnaosas keegi elas.

Kui Raadil elav Viktor tõdeb, et linnas peavadki olema sillad, mitte looduspargid, siis supilinlane Aino leiab, et kuigi sillalt jääks Supilinna esimeste majadeni paarsada meetrit, kanduksid liiklusmüra ja autode heitgaasid sinnani välja.

Maanteeameti kavandatava Tiksoja silla poole asuvas Kvissentali linnaosas elav Anne ja tema pere leiavad, et Tähtvere sild oleks vajalik, kuna Tiksoja sillast pole jalakäijatele abi.

Ka Annelinnas elav ja parasjagu spordipargis jalutanud Vladimir leiab, et Tuglase tänava ots oleks silla jaoks sobivaim koht.

Jüri ei ole küll Supilinna elanik, kuid on seda meelt, et kui rajatakse Tiksoja sild, siis Tähtvere silda vaja pole.

"Siis jääb ving linnast välja. See on väike ebamugavus, et Raadilt ei pääse otse Supilinna," leiab ta.

Plaanitav Tiksoja sild

Maanteeametil on plaanis välja ehitada Tartu põhjapoolne ringtee (Vahi-Tiksoja), mis on kavandatud täiesti uuele trassile. See saab alguse Valga maantee 130. kilomeetrilt ja lõpeb Tallinna–Tartu maantee 179. kilomeetril Tiksoja ristmiku piirkonnas.

Plaanitav Tiksoja sild (Eskiis: maanteeamet)

Siis ehitatakse Tiksojale ka sild üle Emajõe. Transiitliikluse viib kavandatav projekt linnast välja, kuid kaht teisel pool jõge asuvat linnaosa ei aita see ühendada kuigivõrd.