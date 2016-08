Politseist öeldi, et surnukehal ei täheldatud väliseid vägivallatundemärke, aga enne lahkamistulemuse saamist on vara midagi kindlat öelda. Asjaolusid uuritakse ja sedagi, kas Rainis oli joobes .

Rainise sõbrad arutlevad kahe võimaluse üle. Võib-olla kukkus veidi napsine semu ise kõnniteest kümnekonna meetri kaugusel järskude kallastega kraavi, aga võimalik on ju ka see, et keegi lükkas teda.

"Tundub uskumatu, et nii madalas vees on üldse võimalik uppuda ja et teda ei märgatud poolteise päeva jooksul," ütleb Põltsamaa vallikraavist leitud mehe kunagine klassikaaslane. Ööl vastu laupäeva kontserdilt koju läinud 29aastase Rainise surnukeha avastati alles pühapäeval kell üks pärastlõunal.

Rainise sõbrad hakkasid teda otsima laupäeval, niipea kui kuulsid tema lähedastelt, et ta ei jõudnud hommikul koju.

"See oli aasta suurim pidu, mis kestis öösel kella kaheni välja. Kuuldavasti oli Rainis seal ka natuke napsitanud, kuid parkla juures teda hommikul kella poole viie ajal viimast korda näinud inimesed kinnitavad, et ta oli küll lõbusas tujus, kuid käis sirgelt ja polnud pealtnäha purjus," tõdeb Rainise sõber.

Ta ei võtnud küll suvelõpuüritusest osa, kuid kuuldes sõbra kadumisest, läks kohe otsijatele appi ja andis Rainise kadumisest Facebookiski teada.

Mures oldi seda rohkem, et Rainis oli korralik tööinimene, kel polnud kommet koju tulemata jätta ja kusagil ringi kolada.

Kurb tõde tema hukust selgus alles pühapäeval.

Kodu oli linnast väljas

"Hirmus kahju, et üks eestlane on jälle maailmas vähem, aga südame teeb soojaks, et tema kadumise peale reageeriti nii kiiresti," räägib Rainise klassikaaslane.

Temagi kinnitab, et tegu oli toreda noore mehega ja kindlasti mitte alkohoolikuga.

Ta arvab, et tõenäoliselt kõndis Rainis hooldekodu kõrvalt parklast, kus teda viimati nähti, kodu poole.

"See on tal küll pisut linnast väljas ja mõne kilomeetri kaugusel, aga kus ta ikka võis vastu hommikut mujale minna? Kui ta tuli lossihoovist ja parkla kaudu, siis jääb kraav just kõnnitee kõrvale," teab klassikaaslane.

Sõprade sõnul polnud Rainisel vihavaenlasi, samuti ei olnud ta tülinorija.

Eile põlesid autospordihuvilise noore mehe leidmiskoha lähedal kümned küünlad. Vallikraavi kõrval hetkeks seisatanud klassikaaslane tõdeb, et elu on täis uskumatuid pöördeid.

MADAL VESI: Kohalike elanike sõnul on kraavis vett vähem kui muda. (Aldo Luud)

Vett vaid põlveni

"Tavaliselt ei ole selles heina ja kohati isegi võssa kasvanud kraavis üldse vett, aga tänavused vihmad on seda sinna siiski nii palju toonud, et pardid saavad seal ujuda. See pidi olema ikka täielik juhuste kokkulangemine, et nii madalas vees üldse uppuda.

Arvatavasti kukkus ta järsust ja rohtu täis libedast kraavikaldast alla ja kuidagi nõnda, et pea jäi vee alla. Ma ei tea asjaolusid, aga kui ootamatult tõmbad suure sõõmu vett hingetorru, siis võib uppuda ka madalamas vees," arvab klassikaaslane.

Põltsamaa suvelõpupeol oli pärast kontserti kesköödisko.