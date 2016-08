"Pöörasin ringi. Jooksis tütarlaps, kes küsis, kas võib meiega koos kõndida. Hakkasin uurima, et mis juhtus ja ta rääkis, et kui me kalmistult lahkusime, siis tuli üks mees ja võttis temast kinni.

Merlin mäletab, et nägi tüdrukut koos ühe mehega kalmistule minemas: "Nägime, kuidas tüdruk tuli, tema järel mees. Arvasime veel, et nad koos, kuna täpselt nii tundus. Olid ka meie kõrval platsil," räägib ta.

Pärast, kui tüdruku juttu kuulis, oli ta parajas šokis: "Päise päeva ajal ei saa rahus kuskil käia, aga jumal tänatud, et me seal olime."

Kolm nädalat tagasi postitas üks naine, kuidas ta kohtas terviseraja ääres varitsevat eneserahuldajat.

"Umbes 10 min tagasi tulin kepikõnnilt üksinda. Kõndisin mereäärsetel terviseradadel ja hakkasin metsast minema ülekäiguraja juurde, kui märkasin täiesti alasti meest ennast rahuldamas keset teed.

Karjusin talle, et sa oled haige inimene ja panin meeletul kiirusel jooksu," kirjutab naine, kelle sõnutsi olla mees talle kuni autoteeni järele kõndinud.

"Metsast ta välja ei julgenud tulla. Jäi lihtsalt haigel ilmel mind vaatama."

Sama kogemus on ka Helenil: "Olen täpselt samas kohas üle tee randa viival väiksel jalgrajal näinud sama noormeest sama asjaga tegelemas.

Samuti keset päeva ja ta jälgis puude vahel just, et tuleks üksik naisterahvas. Kui oli rohkem inimesi, siis kadus võsa vahele."

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis

Sinikas kinnitas Õhtulehele, et ka nendeni on jõudnud mitu teadet, et Pirita linnaosas on nähtud ennast paljastavat meest.

Mis täpselt on juhtunud, seda politsei alles selgitab: "Viimasest vahejuhtumist teada andnud naine andis meile ka mehe kirjelduse ja tundemärgid ning me püüame ta isikut olemasoleva info ja infoteadete põhjal kindlaks teha. Küll on veel vara öelda, kas tegu võis olla sama mehega, kellest meile varem teatati," ütles Sinikas.

Politsei toonitab, et on väga oluline, et inimesed annaksid sellistest intsidentidest kohe teada hädaabinumbril 112. "Häirekeskusega suheldes tuleks jagada võimalikult palju informatsiooni, mis aitaksid inimest tabada. Selleks on eelkõige välised tundemärgid ja eritunnused, riietus, aga ka näiteks liikumissuund."