Jäär

Kuigi on reede, on just täna väga hea päev tõsiseks töötegemiseks. Sul on silma kõigi vigade ja puudujääkide märkamiseks ning likvideerimiseks. Ettevaatust loomadega!



Sõnn

Sinus on sarmikust ja sära. Sinu olekus on midagi, mis teistele lihtsalt meeldib. Seega tõmbad ligi ka sulle vajalikke inimesi ning suure tõenäosusega on lootust kellegi abistavale käele.



Kaksikud

Võimaluse korral lõpeta kõik poolikud tööd ja uusi ettevõtmisi ära veel alusta. Kui keegi sulle mingeid tingimusi või nõudmisi esitab, siis ole tema suhtes neutraalne ja ära hakka vimma pidama.



Vähk

Võid kokku puutuda infoga, mis sulle emotsionaalset mõju avaldab. Samas võid eksida tundlikus küsimuses sõnade valikul. Hea päev ringiliikumiseks ja külaskäikudeks. Ent ettevaatust liikluses!



Lõvi

Kui oled kimbatuses ja väga keeruliste valikute ees, siis võta asja rahulikult ja ära kiirusta. Küsi nõu healt sõbralt või mine lihtsalt loodusesse jalutama – see annab energiat ja lõdvestab.



Neitsi

Kuu liigub Neitsi märgis. Merkuuri asend soosib õppimist, rasket vaimset tööd, millessegi tõsiselt süvenemist. Teisel tasandil võivad mõjud minevikust sind takistada vastu võtmast mingit uut pakkumist.



Kaalud

Päev võib olla korraga nii müstilis-salapärane kui ka lihtsalt kaootiline. Igatahes oled sa väga loovas meeleolus. Hoia kõik väärtuslik kindlas kohas, sest asjade kadumise võimalus on üle keskmise suur.



Skorpion

Päeva märksõnaks võiks olla põhjalikkus ja süvenemine, mis aga võivad kergesti üle minna fanaatilisuseks ja paranoiaks. Kalli tehnika ja ehete ostmine pole soovitavad.



Ambur

Boss võib täna oma irisevat palet näidata. Ja kui oled ise boss, siis tead, millest hoiduda...:) Sinu ja teiste vahel on natuke liiga palju kriitikat ja rahulolematust. Vaja oleks olla sallivam.



Kaljukits

Paljud asjad arenevad sulle soodsas suunas. Sa vajad hetkel eelkõige midagi tugevat ja mõjuavaldavat - olgu selleks siis uus suhe või hoopis mingi elamus, mis sind endasse haaraks.



Veevalaja

Sinu ja su koostööpartneri vahel võib pingeväli tekkida. Seega oleks parem kui sa täna rohkem iseseisvalt tegutseksid. Päeva soovitus - rohkem enesekontrolli sõnade valikul!



Kalad

Nii mõnigi suhe või kohtumine võib kaasa tuua keerulisi ja vastuolulisi arenguid. Võimalik, et pead tegema mõne suhte või kohtumisega seotud raske valiku. Säilita paindlikkus, ära mine krampi.