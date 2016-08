Jäär

Päeva võnked võivad muuta sind rahutuks ja närviliseks. Ja kui sul juhtub parajasti palju tööd olema, peaksid kindlasti leidma võimalusi puhkuseks ja lõdvestumiseks. Ettevaatust loomadega!

Sõnn

Hetkeseis muudab fortuuna sinu suhtes armulikuks. Tunned, kuidas asjad hakkavad ilmet võtma. Samas on igasugune riski peale minek täna väga ohtlik. Ka mõni kiusatus võib tahta su üle võimust võtta.

Kaksikud

Tänane päikesevarjutus sümboliseerib sinu jaoks millegi lõpetamist, lõpetatust, ammendumist või täiuslikkuse saavutamist – see sõltub juba su konkreetsest elumustrist. NB! Asjade kaotamise ja varguste oht!



Vähk

Hetk lisab su elurattale igal tasandil pöördeid juurde. Need pöörded võivad nii hoogsaks minna, et sul tekib tunne, nagu oleksid orav rattas. Aga lõpeta jooksmine ja ratas jääb seisma!



Lõvi

Materiaalsed, raha, omandi ja väärtustega seotud asjaolud on tugevas pinges. Siin on võimalik nii oluline läbimurre kui ka tagasilangus – protsessid on väga olulises faasis!



Neitsi

Täna kell 12.07 kulmineerub osaline päikesevarjutus Neitsis. Seega püüa tänast päeva kasutada selleks, et loobuda mõttes kõigest sellest, mida sa enam ei vaja. Tee mõttes ruumi kõigele uuele oma elus!



Kaalud

Täna peaksid hoidma rõhutatult selgelt ja konkreetset joont ning olema võimalikult avameelne. Vastasel korral võivad kergesti tekkida arusaamatused ja üksteisest möödarääkimised.



Skorpion

Täna tuleks hoiduda liigsest kriitilisusest ja juuksekarva lõhkuajamisest. Samas võib sul olla suurepäraseid ideid tuleviku suhtes. Mõni su sõber või tuttav võib sulle anda võtme mõne probleemi lahendamiseks.



Ambur

Mõni sündmus võib olla määrava tähtsusega. Üldse on paljud isiklikumad protsessid kulmineerumas või kristalliseerumas. Kõik uus ja originaalne on edu ja edenemise allikaks.



Kaljukits

Ehk koged midagi uudset, vaimu turgutavat – see raputab sind rutiinist lahti. Ent negatiivsel juhul võib moodustuda umbsõlm, mille lahtiharutamine röövib palju aega ja kulutab ajurakke.



Veevalaja

Päevamuster tekitab su hinges teisenemisi, mille tagajärjel paljud asjad ja suhted võtavad teise kuju. See kõik võib toimuda ka vaid mõttetasandil, su ettekujutustes ja unistustes.



Kalad

Päikesevarjutus on hea aeg selleks, et loobuda kõigest ebavajalikust. Õige hetk rituaalseks suurpuhastuseks oma hinges ja vaimus – võimalus näha seda, mis sind su arenguteel segab ja pidurdab.