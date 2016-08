Näitleja Alo Kõrve on viimasel ajal püüdnud pilke piraka puuraiduriparraga. Ta kostab, et kasvatas habeme taasiseseisvumispäevaks. "Mul ei olnud Kadrioru Roosiaia vastuvõtule midagi paremat selga panna ja lootsin, et ehk tõmbab habe endale piisavalt tähelepanu ning mu vana pintsakut ja kulunud pükse ei märgata. Paistab, et nii ka läks," seletab Kõrve naljatamisi.

Hiljuti Linnateatrit külastanud publikul oli tükk tegemist, et enamasti sileda lõuaga Kõrvet lopsaka habeme tagant ära tunda.

"Mul läks pikalt aega, enne kui ma sain aru, et laval on Alo Kõrve. Püüdsin välja mõelda, mis näitleja see küll on," meenutab Kersti, kes käis ülemöödunud nädalal vaatamas etendust "Aeg ja perekond Conway".