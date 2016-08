Jäär

Lendad kõigele uljalt peale ja see ongi sinu edu aluseks. Liigse uljuse tõttu võid sattuda aga mitmesugustesse jamadesse. Probleeme võib näiteks olla seadusesilmaga.



Sõnn

Kosmogramm mängib sulle kätte rohkem võimalusi kui tavaliselt. Pead vaid ise oskama neist õigel ajal kinni haarata – eelkõige ühiskondlikus liinis. Edu ka seltskondlikus plaanis ja armuasjades.



Kaksikud

Sind võib tabada ootamatu mõtete laviin, millest nii mõnigi võib lausa geniaalseks osutuda. Hoia siis märkmik taskus või diktofon hõlma all, et saaksid oma ideed fikseerida.



Vähk

Tegele rohkem sellega, mis on konkreetselt sinu rida - ära sekku asjadesse, milles sa pole eriti kodus. Võtad sõna seal, kus oleks parem teisi kuulata. Keegi su sõber või tuttav võib abi vajada.



Lõvi

Kuu on Lõvis. Päev peaks olema edukas eelkõige neile, kes on rohkem avalikul areenil või kelle töö on seotud reklaami ja meelelahutusliku tegevusega. Õhtu soosib romantilisi hetki koos kallimaga.



Neitsi

Nähtud unenäole võiksid suuremat tähelepanu pöörata. Su alateadvuse väravad on avatud – võid saada sealt väärtusliku vihje! Ka muid sümboleid tasuks ehk rohkem tähele panna.



Kaalud

Päev võimendab nii positiivset kui ka problemaatilist. Sa peaksid nüüd täpselt tunnetama, mida sa tegelikult soovid ja siis kindla otsuse vastu võtma. Ebaselgus plaanides tuleks välistada.



Skorpion

Loodad oma kangekaelsusega midagi saavutada, kuid tegelikult on asi just vastupidi. Kui suudaksid olla paindlikum, oleksid tunduvalt edukam. Päev sobib massiivsemate asjade hankimiseks.



Ambur

Kui oled eelnevatel päevadel tasemel olnud ja eesmärgi nimel tegutsenud, siis täna võid näha esimesi positiivseid tulemusi. Aga hooletuse puhul on võimalikud tagasilöögid.



Kaljukits

Tunnetad teravamalt enda mõtete sobimatust kollektiivsesse mõttemustrisse. Su mõtteavaldused võivad saada kriitika osaliseks. Püüa lihtsalt ja selgelt väljenduda.



Veevalaja

Võid olla üsna unistavas või koguni luulelises meeleolus. Võimalik, et näed kedagi vales valguses ja teed sellest ennatlikke järeldusi. Kuid romantilises plaanis on head seisud!



Kalad

Kosmiline muster lisab su tunnetesse süngeid toone. Mõnda väikest probleemi näed valedes proportsioonides, tehes sellest endale mureallika. Ikka rohkem positiivsust.