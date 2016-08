"Filmi tehakse nii, et esmalt mõtleb režissöör välja kaadrid ja alles pärast seda, kuidas neid kätte saada," ütleb telerežissöör ja filminäitleja Terje Luik (75), kes on eestlastele ilmselt enim meelde jäänud filmist "Vallatud kurvid".

"Mulle ei meeldinud kumbki osatäitmine. Aga arvatavasti olid mulle jumala poolt antud siiski mõlema õe omadused – üks oli poisilik ja teine daamilik. Ma olen elu ära elanud ja pean tunnistama, et mul on vaja ikka väga pingutada, et minust daam saaks. Sellepärast ma sinnapoole eriti ei püüdlegi," muheles Terje laupäeval Tõstamaa publiku ees.

Näitlejaks Terje ennast siiski ei pea, kuna ta on õppinud telerežissööriks ning töötanud sellel ametipostil 17 aastat. "Ma leian, et kui sa oled midagi õppinud, siis seda sa ka oled. Näitleja on minu kohta palju öelda," lausub ta. Millest see aga tuleb, et mängufilm "Vallatud kurvid" on ikka rahva lemmikuks jäänud, tema aru ei saa. "Film on ju tõesti vanaks jäänud."

Sellest hoolimata sobib film nii mõnegi kinosaladuse paljastamiseks. Kuidas filmiti näiteks kaadrit, kus kaksikõed olid kõrvuti? "Selleks oli vaja tütarlast, kellel oli minuga sarnane keha. Kaamera ette pandi kartongitükk nii, et ühte inimest saaks filmida, ülejäänud osa oli kaetud.

Operaatoriabi kirjutas siis täpselt välja kaadrite numbrid, valgust ei puudutatud. Minu nii-öelda keha mängis stseeni üksipäini ära ja siis asetati kartong kaamera ees vastupidi. Filmilint keriti täpselt samale kohale, kust stseen pihta hakkas ja see võeti uuesti üle," jutustab Terje.

Tehniliselt võib see tunduda väga lihtne, aga tolle aja algelise tehnikaga ei olnud Terje sõnul seda kohe mitte.

Koer venis võtetel pikemaks

Ka kurikuulsas stseenis, kus Terje koos väikese poisiga mootorratta seljas läbi kanakuuri heinakuhja sõitis, olid mängus filmitrikid.

"Kaameras oli üldplaan, teisisõnu oli kaamera kaugel. Need, kes mootorratta peal istusid, sõitsid kuurist läbi ja samal ajal karjus režissöör abilisele: "Viska nüüd!" Ning siis kana lendas," naerab ta. Ja muidugi ei istunudki moo torrattal Terje ega see väike poiss, keda filmis näeme.

"Ta oli üheksa-aastane, väikest kasvu ja kui ta mootorratta selga istus, siis tema jalad üldse ei ulatunudki sinna, kuhu vaja. Aga kui tema ei istunud, ei olnud mina ka nõus istuma. Ja siis tehti pettust, nagu kinos ikka," tunnistas Terje Tõstamaa publikule.

Tegelikult istusid mootorrattal kaks lühikest kasvu meesvõidusõitjat. "Ühel neist oli seljas minu kleit, teisel poisi riided. Nemad sõitsidki läbi selle kuuri."

KURIKUULUS SÕIT LÄBI KANALA: Mootorrattal, mis kihutas «Vallatutes kurvides» läbi kanakuuri, ei istunudki Terje ja väike poiss, vaid kaks lühikest kasvu meesvõidusõitjat. Üks neist kandis Terje kleiti ja teine poisi riideid. (Tiina Kõrtsini)

Koeral, kes "Vallatutes kurvides" osales, oli samuti oma lugu. "Mäletan, et ta oli terjeri moodi ja hästi sõbralik, mina kandsin teda kaenlas. Pärast oli koer aga seetõttu viis sentimeetrit pikemaks veninud," ütleb Terje, kellel on see juhtum eluaeg südamel olnud.

"Sellest tuli täielik probleem, kuna koera perenaine oli kuri," mäletab Terje, et kui algasid "Vallatute kurvide" panoraamvariandi "Ohtlikud kurvid" võtted, ei julgetudki enam tema poole pöörduda. "Otsisime uue koera."

ÕNNETU KOER: Terje koos koeraga, kes venis võtetel viis sentimeetrit pikemaks, kuna Terje kandis teda kaenlas. (Tiina Kõrtsini)

Tõstamaa üritusel tuleb ka välja, et mõni "Vallatute kurvide" fänn vaevab siiamaani pead, kas Terjel ka ikka kaksikõde on? Siiski mitte, kuid tal on üks vanem ja üks noorem õde, kellest viimasel on kaksikud pojad.

Vette hüppas Terje eest noorem õde

"Aga kes teie eest filmis purjeka pealt vette hüppas?" kostub publikust veel viimane küsimus. "Juhtus niimoodi, et vette hüppamise stseen jäi suvel tegemata ning see filmiti hoopis oktoobri alguses," meenutab Terje.

"Minu kohta öeldi aga kohe, et Terje ei saa hüpata, muidu jääb veel haigeks. Siis võeti minu noorem õde Tiia, kellele maksti väga hästi. Ma ei mäleta, kui palju, aga ta osteti sellega igatahes ära," muheleb Terje. Tiiale pandi Terje kleit selga ja nii ta vette hüppaski, enne veel graatsiliselt jalga tõstes.

Õdede vahele tõi see isegi väikese nägelemise. "Õde oli minust palju paksem ja kui ma seda kaadrit nägin, sai ta minu käest vatti! Küsisin, et kas sa tõesti ei saanud teistmoodi seda jalga tõsta?" Nimelt mäletab Terje, et Tiia reis oli tema omast jämedam, vettehüppest tehti aga vaid üks duubel, nii et valida polnud midagi.

Praegu on Terje pühendunud hektarisuurusele iluaiale, millega ta on tegelenud juba viisteist aastat. Ta muutis oma elukaart täiesti teadlikult, kuna telerežissööri amet võttis talt kõik jõu nii südamest, peast kui ka hingest.

Tal on kaks poega ja neli lapselast, kõik meessoost. "Nii et tuti sidumist ei ole mina oma elus teha saanud. Aga minu lapsed elavad Floridas ja mul on niisugune tunne, et kui ma lõpuks päris vanaks jään, siis nad viivad mu sinna," muheleb Terje. Praegugi käib ta talviti nende juures puhkamas.

Luule Žavoronok: parimad filmid ongi kahemõttelised

Luule Žavoronok (praegu Pavelson) on nimi, mis vähemalt igale üle 30aastasele eestlasele naeratuse suule toob – nii reklaamiti Tõstamaa kinopäeval endist multifilmide toimetajat ja häälnäitlejat, kelle suu kaudu said hääle paljud lastefilmide tegelased. Tõstamaa on aga koht, kus Eesti multifilmide veteran suviti puhkamas käib.

IGA LAPS TEADIS: Luule Žavoronoki suu kaudu said hääle paljud lastefilmide tegelased. (Tiina Kõrtsini)

Millised seigad meenuvad talle aga dubleerimise ajast? "Nalja sai, kuna tollal polnud kombeks öelda otse, vaid lugema pidi ridade vahelt. Näiteks see boamaoga multikas, kus keegi ütles, et jõukus kasvab.

Ahv küsis selle peale, et kus kohas? Vastus oli, et igal pool – meie ümber!" naerab Luule praegugi episoodi, millest loeti omal ajal välja seik, et ainus koht, kus jõukus ei kasva, on Nõukogude Liit. Ning lisab, et parimad filmid ongi kahemõttelised.

"Või näiteks kui kunagiste Prostokvašino multifilmide tegelane kass Matroskin laenutas endale lehma ja sündis vasikas, tekkis probleem, kas vasikas on tema oma või mitte. Sellele järgnes arutelu, et kui külmkapi laenutad, siis on ju selge, et jää on sinu oma," meenutab ta neid lugusid.

"Ühes multifilmis põgenes hiir kassi eest ja hüppas punase juustukera sisse. Ta hakkas seda juustu sööma, sisustas endale seal toa, elas jõukat elu ning oli kole paks, kuna ta muudkui sõi.