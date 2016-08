Facebook ütleb, et Urmas Silman (46) on leidnud endale uue armastuse Karine, kellega veedeti Tais aega. Tema uus armastus on Google’i andmetel muuseas Katrinist 13 aastat vanem.

"Käisime käsikäes nii kaua, kuni tunne oli õige. Aga tantra õpetab ka seda, kuidas lahti lasta, kui selleks on õige aeg," ütleb Eesti kuulsaima tantrapaari naispool Katrin Silman (35), põhjendades lahkuminekut sellega, et tema ja mees soovisid liikuda eri suundades. Kurja kuulsuse omandasid nad mõne aasta eest Balil pühapaigas seksides, millest tuli rahvusvaheline skandaal .

Kolm aastat tagasi rääkisid Katrin ja Urmas Buduaar.ee-le antud intervjuus, et kuigi tantra soosib avatud suhteid, jõutakse kõige võimsamate ja intiimsemate kogemusteni ikkagi ühe partneriga. "Me oleme leidnud teineteises kõik, mida hing ihkab ja oleme otsustanud olla monogaamses suhtes," ütlesid nad.

Nüüd, kolm aastat hiljem, on kõik muutunud. Mis siis juhtus, et nii hästisobiv paar lõpuks ikkagi ei klappinud? Mis siis veel inimesi koos hoiab, kui isegi tantra seda ei suuda?

Urmas ei soovi oma eraelu ajaleheveergudel kommenteerida, Katrin teeb seda aga meelsasti. "Ega siis tantra eesmärk ole inimesi vastu nende tahtmist koos hoida," naerab Katrin, kes kannab nüüd nime Jaya Shivani.

"Ma ei otsi praegu uut suhet."

Ta pole lahkumineku pärast sugugi löödud, pigem vastupidi. "Saan meie lahkuminekut kommenteerida ainult enda vaatevinklist – mina olen selle otsusega hästi rahul. Käisime käsikäes nii kaua, kuni tunne oli õige. Aga tantra õpetab sedagi, kuidas lahti lasta, kui selleks on õige aeg."

Urmasel ja Katrinil on kahe peale kaks last, kuid eelmistest suhetest, nii et järeltulijate jagamisega pole neil muret.

Katrin ütleb, et tema ja Urmase lahkuminek oli paratamatu. "Olime erinevaks muutunud ja soovisime liikuda eri suundades," põhjendab ta. "Mina tahan praegu olla vaba ja pühendada kogu energia karjäärile." Katrin tunnistab, et pole seni saanud üksiolemist ja vabadust õieti maitstagi ja leiab, et nüüd on selleks õige aeg. "Olen alates 15. eluaastast suhtes olnud. Tahtsin endale aega."

Ta tunnistab, et füüsilise klapi mõttes oli neil endise abikaasaga kõik kuni lõpuni viimase peal. "See, mis puutub tantristlikku seksi, oli meil loomulikult kogu aeg võrratu."

Katrin ütleb, et tunneb Urmase ja tema uue armastuse üle head meelt. "Mina soovin, et ta oleks õnnelik," kinnitab ta. "Ma tean tema elukaaslast ammu – Karine on hästi tore ja armas inimene ning ma loodan, et nad on kaua koos."

Katrin rõhutab siiski, et õnn ei peitu kelleski teises – see tuleb leida iseenda seest. Ning enda õnne on ta leidnud. "Ma ei otsi praegu uut suhet, mul on teine teekond," sõnab Katrin.

Ta räägib, et teda on märganud kuninglik pere, kellega ta praegu tantravaimus töötab. Kellega on täpselt tegemist, sellest Katrin vaikib. "Olen nendega vaeva näinud ja ise seejuures väga palju arenenud," ütleb ta vaid.

Seksimine pühapaigas tõi paarile 1600eurose trahvi

Katrin ja Urmas said mõni aasta tagasi (kuri)kuulsaks sellega, et ei suutnud Balil Tampaksiringi templis kirge taltsutada, astusid seksuaalvahekorda ja jäid vahele.

Seksimine pühapaigas tõi paarile 1600eurose trahvi. (AFP / Scanpix)

Sellisest pühapaiga rüvetamisest lahvatas suisa rahvusvaheline skandaal ning maailma tuntuim reisinõustamissait Tripadvisor.com koostas selle juhtumi põhjal soovituse reisijaile, paludes pühamuid austada.

Kui enne olid Bali templites vaid söömist ja suitsetamist keelavad sildid, siis pärast seda juhtumit pandi üles ka seksikeelusildid.