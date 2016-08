Kui aeg on sealmaal, eks siis võivad lapsed minust järelejäänud tuha Vahemerre ka heita. Aga kui tõsiseks minna, siis neil aastatel, kui olime sunnitud Eestist lahkuma, ja 2016. aastal on minu jaoks suur vahe. Kuus aastat tagasi oli eesti rahvas "koomas" – ühiskonnas peaaegu midagi ei toimunud.

Tiit Madisson (Tiina Kõrtsini)

2012–2013 hakkasid toimuma protsessid, mis andsid tunnistust, et rahvas ei ole rahul senise valitsemisviisiga. Kui roosavõitu haritlane [Rein Raud] julges Stenbocki maja seltskonda nimetada moraalseteks värdjateks, siis oli see minu jaoks näitajaks, et ühiskonda kammitsev hirm hakkab üle minema.

Tagasi tulin lootuses, et saan oma energiat ja rohkeid organiseerimiskogemusi rakendada ühiskondlikes protsessides.

Eks natuke piinas ka koduigatsus. Eesti on ju väga ilus. Ausalt öeldes meile Hispaanias meeldis, sealne sotsiaalne ja solidaarne ühiskond. Ka lahked ja osavõtlikud hispaanlased. Olen kuulnud, et seal on palju bürokraatiat ja dokumentide ajamine on väga aeganõudev.

Tõsi, meie ainuke kogemus residentsuse saamisel oli väga kiire, tuli kahenädalase etteteatamisega politseisse minna ja 15 minutiga oli asi korras. Meil küll [Hispaaniast] mingeid suuri häirivaid kogemusi ei ole, pigem vastupidi.

Kui mul siin Eestis peaks elu liiga kibedaks minema, eks siis pöördume Hispaaniasse tagasi, elukoht on ju olemas. Aga hakkas vastu igavus, tegevusetus. Ilusale sinisele Vahemerele on ju tore vaadata ja juua kõrvale odavat hispaania veini, kuid pikapeale tüütab seegi ära.

Ütlesite, et Hispaanias hakkas igav. Nii et igavene mässaja pole teis rahunenud?

Eestis on kombeks enda ja ühiskonna eest seisjaid kutsuda mässajateks, see on ilmselt veel pärisorjusest säilinud suhtumine. Ajakirjandusest olen lugenud kurtmisi inimestelt, kes on ühiskondlikke olusid või valitsejate käitumist kritiseerinud, kuidas neist on töökaaslased ja naabrid hakanud seejärel kõrvale hoidma.

Mulle on eluaeg hakanud vastu ebaõiglus ja olen selle vastu püüdnud ka võidelda. Ka praeguses Eestis on sotsiaalset, majanduslikku, õiguslikku kui ka riiklikku ebaõiglust küllaga. Minu hinnang meie rahvale võib tõesti olla karm, kuid seda ei saa üldistada kõigi kohta käivaks. Minu arvates on 10–20 protsenti säilinud individuaalne mõtlemisvõime, ülejäänud on propaganda poolt ära peedistatud.

Rumalus aga on otsene hirmu tekitaja, sellest ka orjameelsuse lokkamine. Juba rahvastikuteadlane Oskar Loorits kirjutas 1955. aastal Rootsis paguluses viibides, et eestlastel on tugev kultuuriline identiteet, mille tõttu oleme rahvusena säilinud, kuid meil puudub poliitilise mõtlemise võime.

Minu arvates vajab Eesti hädasti kartmatuid organiseerimiskogemustega inimesi, sest praegune valitsemisviis hakkab vastu küll. Riigi raha on lennutatud sadade miljonite kaupa tuulde lihtsalt rumalusest ja ebakompetentsusest, või läinud kellegi Šveitsi pangaarvetele ja keegi ei kavatse selle eest vastutada.

Aga mul ei ole kombeks enne muna munemist kaagutada. Kui midagi sündima hakkab, küll siis Eesti ühiskond kuuleb sellest.

Eks ma puudust hakkasin tundma ikka oma võitluskaaslastest.

Küsin nüüd originaalse küsimuse – kas te sellist Eestit tahtsitegi?

Selliselt valitsetavat Eestit, kus võimutsejad ei tunne mingit vastutust, kindlasti mitte. Meie valitsejad kekutavad Eesti edukusega, kuid ei armastata rääkida sellest, et selle "eduka" riigi elanikest elab neljandik vaesuses või vaesusriskis, kus ratifitseerimata on sotsiaalharta.

Kus 45 000 last ei saa kõhtu täis süüa, kus ollakse Euroopas vaeste suhtarvult Bulgaaria ja Rumeenia järel "hinnalisel" kolmandal kohal, kus meil on Euroopas kõige suuremad vahed rikaste ja vaeste vahel. Küsiksin, et mis "edukus" see on? Kas memmel maal on tõesti vajalik internet, kui ära on kaotatud postkontor ja külapood, arsti juurde sõiduks linna kulub terve päev, lähedusest on kadunud koolid, meiereid, söögiasutused, kauplused, pangakontorid jne.

Kui vähemalt iga kümnes eestlane on Eestist põgenenud ja leidnud väärikaks eluks vajalikud tingimused välismaal? Selle üle ei tunta Toompeal mitte mingit muret ja planeeritakse sisse tuua vajalikud töökäed, mis siit lahkunute töö ära teeksid.

Kui see kõik ei ole eesti rahva genotsiidile kaasaaitamine, siis mis see on? Eks minagi olen mõelnud, et kas rahvale lähebki omariiklus või vabadus korda, kui me ei suuda valida väärikaid valitsejaid, kellele läheks korda riigi ja rahva saatus.

Praegune valitsus on ju karjeristide kamp, kes teistsugustes oludes oleks teinud samasugust karjääri komsomolis ja kommunistlikus parteis. Samasugused karjeristid, nagu olid komparteisse jäänud 1980. aastate lõpuks. Ideelised kommunistid olid Eestis ehk veel alles pärast sõda, minu isa nende seas.

Tema ei ajanud mingeid materiaalseid hüvesid taga, sapaka ostis alles siis, kui pensionile jäi ja ema palvetele kasutada oma parteilisi sidemeid sitsiriide ostmiseks vastas järsu keeldumisega.

Nii et võib öelda, et idealismi ja kompromissituse olete pärinud oma kommunistist isalt?

Jah, nii võib öelda küll. Mul pole põhjust oma isa häbeneda.

Me räägime Jüri kiriku aias, mitte kaugel siit on Vabadusvõitluse muuseum, kus seisab too kuulus Lihula monument. Kas see saksa mundris eestlase bareljeefiga mälestuskivi ja teiselt poolt siis Pronkssõdur on nüüd leidnud endale sobilikud kohad?

Pronkssõdur kindlasti, sinna pääsevad venelased 9. mail lilli viima. Lihula monument on aga museaalse väärtusega, sinna inimesed lilli viima ei kogune.

Lihula sammas sai püsti pandud, sest siis möödus 60 aastat Eesti kaitselahingutest ja meile tundus, et tuhandete hukkunud ja vangilaagris virelenud Eesti sõdurite mälestus väärib seda.

Muuseas, Haapsalu maakohus mõistis selle 2005. aastal omanikule tagasi, lugedes teisaldamise ebaseaduslikuks. Omanikule tagastamise ja Lihulasse taaspüstitamise ajasid nurja kaks ministrit – Rein Lang ja Urmas Paet, kes hoiatasid vanu sõjamehi, et kui monument Lihulasse viiakse, jääb Eesti Vabadusvõitlejate Liit riigi toetustest ilma. Ma ei tea, kui suured need toetused olid, kuid ausammas sai seepeale koha Lagedi muuseumis.

Muuseas, kui ma siia Jürisse kolisin, siis toonane vallavanem mainis ka muiates, et sa, Tiit, ei saa kohe teisiti, kui pead selle samba lähedal elama (naerab).

Septembris möödub 20 aastat teie vangimõistmisest, süüdistatuna "kõigi tingimuste loomises relvastatud riigipöörde katseks" kaitseväe toonase juhataja Johannes Kerdi tunnistuste alusel. Mis pilguga te sellele juhtumile nüüd tagasi vaatate? Mis asi tegelikult toimus?

(Kaitsepolitsei arreteeris Tiit Madissoni 1996. aasta mais pärast kirjatöö "Eesti saatus?" ilmumist. Seal väitis Madisson, et Eestis eksisteerib illegaalne relvastatud organisatsioon Vabastusarmee, mis kukutab riigikorra ning kehtestab sõjaväelise rahvusliku diktatuuri. Septembris pandi Madisson vangi. 15. novembril 1997 sai ta amnestia).

See oli üks farss, mis lõpuks muutus ka süüdimõistjatele piinlikuks. Kuna ma armuandmispalvet ei esitanud, mida mõni poliitik soovitas teha, siis tuli ühe inimese väljalaskmiseks võtta riigikogus vastu eraldi seadus.

Mind mõisteti süüdi lihtsalt provokaator Johannes Kerdi jutu alusel, kusjuures mulle ei antud kohtus isegi võimalust väidete esitajale küsimusi esitada.

Jah, ma kirjutasin selle "Eesti saatuse?" loo, kuid lõpuks kohtuotsuse järgi oli see vaid minu isiklik nägemus, mille alusel mind ei karistatud. Väideti, et ma olin Johannes Kerti ässitanud.

Tore küll! Suvaline kaitseliitlane astub sisse ja hakkab tollast kaitseliidu ülemat ässitama. Aga ega mind mu vangipanek ei üllatanud, kuna olin eelnenud aasta jooksul ajakirjanduses palju kritiseerinud kaitsepolitsei tollast pealikku Jüri Pihli kantpeade toetamises, kes siis leidis hea võimaluse mulle kättemaksmiseks.

Te olete katoliiklane. Olete neile andestanud?

Andestada saab sellele, kes andeks palub. Minult pole keegi andestust palunud.

Arvestades teie väsimatut energiat ja rahutut loomust, äkki olete valinud vale ja – nagu näha okkalise tee? Oleksite suunanud oma energia näiteks äritegemisse, elaksite praegu lugupeetud ja jõuka mehena nagu miška.

Probleem on selles, et mul pole äritegemise vaistu. Ja materiaalset poolt pole ma kunagi oluliseks pidanud.

Pojad mul jah ajavad vaikset viisi äri. Vanema poja firma tegutseb Skandinaavias ja annab tööd 20–30 Eesti mehele, noorem poeg "ostab, müüb ja vahetab" autosid ja näib, et saab kah rahuldavalt hakkama.

Kas maailm on hukas?

Läänemaailm on kindlasti hukule määratud, kui ei toimu otsustavat pööret riikide valitsejate mentaalsuse muutmisel. Raha kummardamine, ideaalide ja põhimõtete puudumine... nüüd veel see massiimmigratsioon.

Paneuroopa liikumise juht, Euroopa Liidu "isaks" peetud krahv Richard Coudenhove-Kalergi kirjutas juba 1925. aastal, et tuleviku Euroopas saab elama segaelanikkond, negroidne-euroopalik-aasialik segarass, mida valitseb uus väärikas aadelrass – juudid.

Sinnapoole püütakse Euroopa Brüsseli poolt juhtida. Juutide kui rahvuse vastu poole mul mitte midagi. Küll aga kõikvõimsate rahajuutide vastu, kes juba praegu oma tugeva lobiga USA valitsuse juures ja mõjujõuga rahvusvahelistes rahandusorganisatsioonides valitsevad läänemaailma.

Needsamad immigrandid on maailma valitsejate käes relvaks rahvusühiskondade hävitamiseks nagu ja kõikehõlmav homopropaganda, et hävitada traditsiooniline perekond ja ühiskondlik moraal

Võib-olla osutub valge Euroopa päästjaks õigeusklik Venemaa?

Mida vastaksite nendele, kelle arvates on kogu teie elu ja tegevust suunanud KGB, et te olete lihtsalt üks provokaator?

Ütleksin, et liigjoomine hakkab pikapeale mõtlemisvõimele mõjuma. Jah, KGB saatiski oma käsilased Gulagi, et neid seal aastaid alandada ja piinata (naerab)!

Tiit Madisson

sündinud 4. juunil 1950

oli 1970. aastate keskpaigas Eesti hipide liikumise üks organisaatoreid

oli aastatel 1980–1986 Nõukogude Liidu poliitvang, viibis neli aastat Permi oblasti poliitvangilaagrites

asutas 1987. aasta 15. augustil rühmituse MRP-AEG. Hirvepargi miitingu järel, mille üks eestvedajaid ta oli, saadeti ta 1987. aasta septembris Nõukogude Liidust välja.

elas aastatel 1987–1990 Rootsis, tegi kaastööd Raadio Vaba Euroopale ja osales Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse tegevuses.

naasis 1990. aastal Eestisse, kus osales aktiivselt poliitikas ja oli Eesti Kongressi ja Eesti Komitee esimese koosseisu liige.

mõisteti 1996. aastal süüdistatuna "kõigi tingimuste loomises relvastatud riigipöörde katseks" Johannes Kerdi tunnistuste alusel kaheks aastaks vangi. Ta vabastati enne tähtaega 13. novembril 1997 Enn Tarto ja Viktor Niitsoo taotlusel riigikogu vastuvõetud amnestiaseaduse alusel.

oli aastatel 2002–2005 Lihula vallavanem. Tema initsiatiivil püstitati Lihulas 20. augustil 2004 monument "60 aastat Eesti kaitselahingutest", mis teisaldati 2. septembril Juhan Partsi juhitud Eesti valitsuse korraldusel.

asus 2010. aasta septembris koos abikaasaga elama Hispaaniasse.

kolis tänavu suvel tagasi Eestisse