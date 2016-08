Sügise hakul tõuseb päevakorda põiepõletik – naisi neli-viis korda sagedamini kimbutav tõbi, mis on ebameeldiv, väsitav ja vajab kiiresti väljaravimist.

Igatahes soovitab ta õhukese pitspesu ja sukad varsti kappi pakkida ja külmal ajal soojalt riietuda. Neil, kes tikuvad tüütut põiepõletikku ehk tsüstiiti sageli põdema, tuleb Liia Luige sõnul erilise hoolega vältida jalgade külmetamist.

Põiepõletiku vältimiseks on Luige sõnul oluline pöörata tähelepanu hügieenile ning keha vajadustele. "Intiimtervise eest hoolitsemine peab olema igapäevane ja elementaarne, nagu hambapesugi," märgib ta.

Sestap soovitab ta sageli põletikesse haigestuvatel naistel intiimhügieeniks valida probiootikume sisaldava intiimpesugeeli. "Kuid põletikke saab ennetada ka suukaudsete immuunsüsteemi tugevdavate preparaatidega, eriti oluline roll on C-vitamiinil," lausub Luik.

Apteeker märgib, et põiepõletiku vastu aitavad tõhusalt jõhvika­preparaadid, juua võib ka jõhvikamahla. Luik selgitab, et jõhvikapreparaadid muudavad põiekeskkonna happelisemaks, see takistab haigustetekitajate kinnitumist limaskestale.

"Haiguse ravimiseks vajalik jõhvikakogus on aga väga suur, seega ei piisa sellest, kui suvel mõni peotäis suhu pista," täpsustab ta. Kuna põieprobleemid on eestimaalaste seas sagedased, leiab apteegilettidelt palju preparaate, kuid levinuim on jõhvikaekstrakt kas puhtal kujul või segudes.

Kui põiepõletik tabab esimest korda või vaevused on tugevad, on oluline kohe perearsti poole pöörduda.

"Arst saab analüüsidega kindlaks määrata, kas tegemist on bakteriaalse põletikuga, mis vajab antibiootikumiravi," selgitab Luik.

Mõnikord võib põiepõletikku põhjustada kolibakter, mis on sattunud pärakust põide ja sellisel juhul pole happeline keskkond soovitatav ja asjakohase ravi peab määrama arst.

Kui aga probleem kordub ja põletik pole tugev, saab abi käsimüügiravimitest, soojendamisest ja puhkamisest. "Samuti on kergema põiepõletiku korral abi spetsiaalsetest teesegudest, mis sisaldavad näiteks peterselli, kummelit, leesikalehte ja kortslehte," lausub ta.

Põletikuga pöördu viivitamatult arsti poole

Apteekri sõnul ei oska naised mõnikord ka vahet teha, kas nad põevad tupe- või põiepõletikku, sel juhul saabki diagnoosi panna vaid arst.

"Sümptomid võivad olla sarnased ja mõnikord kulgevad need samal ajal, eriti just noortel naistel, kes on alustanud hiljuti seksuaaleluga ega pööra enamasti tähelepanu ka soojalt riietumise vajadusele," tähendab apteeker.

Luik paneb südamele, et ennast võib ise ravida täpselt senikaua, kuni probleem ei ole kasvanud tõsiseks. "Igasuguse põletikuga, millega kaasneb tugev alakõhuvalu või kõrge palavik, tuleb pöörduda kohe perearsti poole," rõhutab ta.

Kuna iga põletik on ühtviisi tüütu, ebemeeldiv ja võib põhjustada tüsistusi, on Luige sõnul esmajärjekorras oluline nende ennetamine hea hügieeniga, samuti võib tarvitada suukaudseid preparaate – põie puhul on võtmesõnaks jõhvikas.