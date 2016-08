Küsimusele kas hambaniidi kasutamine on kasulik või kahjulik, kostab Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink , et ajakirjanik soovib suletud küsimusele saada mustvalget vastust.

Kuigi hambaniidi kasutamist on suuhügieeni puhul soovitatud juba aastaid, pani välismeedia selle meetodi tõhususe hiljaaegu kahtluse alla. Lisaks rõhutati, et puudulik suuhügieen võib kaasa tuua surmavaid tõbesid. Mida arvab sellest hamba­arst?

"Näiteks esines augustis Tallinnas konverentsil professor Svante Twetman, kes ütles, et niiditamine võib lastel hambakinnituskudesid suisa kahjustada," lausub Vink, et tõde on alati kuskil vahepeal ehk hambaniidi kasutaja peab aru saama, millal ja kuidas niiti kasutada.

"Lihtsustatult on hambakaaries hamba pinnal pesitseva bakteriühiskonna tasakaaluhäire, mida põhjustab liig(sageda)ne süsivesikute manustamine.

Sellise suhkrurünnaku elavad üle ainult piimhapet tootvad ja taluvad mikroobid, mille tagajärjel hambast söövitatakse mineraalid välja. Sellise hambakoe mädanemise protsessi vastu aitab põhjuse kõrvaldamine ehk hambasõbralik toitumine mitte niiditamine," räägib ta.

Igemepõletikku põhjustab aga hambakaelal igemevaos paksuks kihiks kasvav mikroobikiht. "Kuna tänapäeval on toit pehmeks küpsetatud, siis loomulik isepuhastumine ei toimi, millepärast ongi vajalik hambaid harjata.

Hammaste kontaktpindadelt hambahari aga hõõruma ei ulatu ja nii on sealt katu õhutamiseks vajalik adekvaatne abivahend," sõnab ta. Nooremas eas on selleks tavaliselt hambaniit, aga sellest märksa tõhusam on hambavahehari.

"Kui ige puhastamise käigus veritseb, siis on see märk põletikust, mis tähendab, et hambakaela peab tugevamini hõõruma," märgib Vink ja lisab, et üldjuhul käitutakse sel puhul just vastupidi, arvates, et veritsust tekitab liiga tugev puhastamine.

Halb suuhügieen viib südamehaigusteni

Kokkuvõttes nendib Vink, et hambaniidist võib olla kasu, kuid see võib olla ka kasutu või suisa kahjulik, kui seda valesti kasutada. Kuid üks on kindel: tänapäevase pehme dieedi korral peab inimene, kes soovib terve olla, oma hambavahesid individuaalselt sobiva abivahendiga puhastama. Selleks võib sobida ka vahatatud hambalint.

«Tänapäevase pehme dieedi korral peab inimene, kes soovib terve olla, oma hamba­vahesid sobiva abivahen­diga puhastama. Selleks võib sobida ka vahatatud hambalint» Marek Vink, hambaarst (Tiina Kõrtsini)

Kas ebaadekvaatsest suuhügieenist tingitud suuhaigus põhjustab otseselt mujal organismis surmaga lõppevat haigust, selle üle vaieldakse Marek Vingi sõnul juba aastakümneid.

"Igatahes on rumal arvata, et parodontiidi peopesasuurune veritsev-mädanev haav suus jätab organismile mõju avaldamata. See ei olegi nii otsene, et põletikus ige põhjustab insuldi, vaid see toimub kroonilise põletikukaskaadi kaudu," selgitab ta.

Seejuures ei pruugi seda eriti tundagi, kuid verepildis kasvavad põletikunäitajad ja muu hulgas ka niinimetatud halva kolesterooli tase, mida seostatakse otseselt insuldi ja infarktini viivate südamehaiguste tekkega.

Mis on enamlevinud vead hammaste harjamisel?

Puudulik suuhügieen on peamine igeme- ja hambaprobleemide tekkepõhjus, mida saab ennetada hambasõbraliku suuhoolduse juurutamise teel. Hammaste harjamisel tehakse sageli vigu, kuid neid enda või lähedaste juures märgates ja teadlikult parandades on võimalik suuhoolduse rutiini edukalt tõhusamaks muuta.

Signali brändijuht Marit Soha ja Eesti hambaarstide liidu president Marek Vink annavad ülevaate, milliseid vigu hammaste harjamisel enim tehakse ja jagavad soovitusi, kuidas on õige toimida.

Hambaharja väljavahetamisega viivitamine

Kui hambaharja harjased on kaotanud elastsuse ja hakkavad väljapoole kalduma, ei puhasta need enam hambapinda piisavalt ja aeg on soetada uus hambahari.

Jälgi, et vahetad hambaharja iga kolme kuu tagant. Et seda oleks hõlpsam teha, varu koju mitu hambaharja korraga, et mugavalt vana hari uue vastu välja vahetada. Iga päev jälgi, et loputad hambaharja pärast kasutamist sooja vee all põhjalikult puhtaks.

Liiga tugev tehnika

Oluline on vältida liiga tugevat harjamist, kuna selle tulemusena võib kuluda hambaemail ja paljastuda dentiinikiht, mis teeb hambad väga tundlikuks. Liigset jõudu aitab vältida pehmete harjastega hambaharja kasutamine, hoides seda käes 45kraadise nurga all nagu pliiatsit.

Liiguta hambaharja lühikeste ja õrnade vibreerivate liigutustega edasi-tagasi ning keskendu hoolikalt kõikidele hammastele.

Ebapiisav harjamine

Levinud probleem on liiga lühikest aega kestev ja pealiskaudne hambapesu. Tervete hammaste tagamiseks tuleb hammaste pesemisele pühendada 2–3 minutit nii hommikul kui ka õhtul. Selleks on hea jagada suu neljaks osaks ja pühendada igaühe harjamisele 30 sekundit.

Selleks, et aeg mööduks kiiremini, pese hambaid näiteks telerit vaadates või oma lemmiklaulu kuulates. Saadaval on ka nutikad telefonirakendused, mis harjamise aega muusikapalaga mõõta aitavad.

Hammaste harjamisel ära unusta ka keele puhastamist, kuna ka keelele kogunevad toidujäägid ja bakterid. Keele puhastamine aitab tagada värske hingeõhu.

Valed tööriistad

Igapäevase tulemusliku hambahoolduse alustala on õige hambaharja ja hambapasta valik. Soovitatav on valida pehmete harjastega hambahari, mis tagab õrna hambahoolduse.

Üsna sageli eelistatakse aga kõvade harjastega hambaharju, mis võivad kahjustada iget ja hambakaela. Hambapastat valides on oluline pöörata tähelepanu piisavale fluoriidi sisaldusele.