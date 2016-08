Peaminister Taavi Rõivas nimetas seda kokkulepet suisa riigimehelikuks käitumiseks. Paraku näitas tänane päev, et reformierakondlased kokkuleppest kinni ei pea. Nimelt on sotsidel riigikogus 15 saadikut ja Reformierakonnal 30, ehk kokku oleks see teinud 45 häält, ent Nestor sai 40 häält.

Reformierakondlaste selline käitumine on kired lõõmama löönud ning reformierakondlasest haridusminister Jürgen Ligi kirjutas Eiki Nestori Facebooki postitust kommenteerides järgmist: "Tahaksin isiklikult vabandada reetjate pärast, aga ei tea, kes, kus ega miks. Igal heal mehel on pealegi vaenlased ka oma erakonnas, huvi lihtsalt tüli tekitada ja käru keerata sinna lisaks. Igavesi rauldamatuid on mõlemas parteis ja neid nimesid tead ka sina, Eiki. Argipäevane rahu mureneb ses olukorras isiku- ja salajastel hääletustel kergesti. Aga häbi ja kahju mul on," kirjutas ta.