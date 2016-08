Norras leiti Hardangervidda platoolt 323 põhjapõdra roiskuvat korjust, vahendab Bild Online.

"Hais oli kohutav," ütles põtrade hukkumiskohal käinud Norra loodusuuringute instituudi töötaja Olav Strand. Tõenäoliselt tappis loomad välgulöök.

Teadlaste sõnul hoiavad põhjapõdrad halva ilma ja eriti äikese korral tihedalt kokku. Suurem osa hukkunud loomi oli 50–80 meetri raadiuses.

Kuna piirkonnas valitseb kuum ilm, siis hakkasid korjused kiiresti roiskuma. Kuigi loomade surma põhjus on suure tõenäosusega just välgulöök, võeti siiski mõne surnud looma ajust proovid, et uurida kesknärvisüsteemi kahjustava haiguse võimalust.

Hardangervidda platool elab umbes 10 000 põhjapõtra.