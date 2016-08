"Tõstamaa, see ongi Eesti Hollywood” on öelnud Ants Eskola. Just sellesse Eestimaa otsa, kus on sündinud aukartust äratav hulk häid Eesti filme ning kus mõisas tegutseb filmimees Jaak Ellingu loodud kinokelder, tulid augusti viimasel laupäeval kokku inimesed, kelle jaoks meie oma kino on hingelähedane teema.

Kaduva?Kino Päeval sai kinosõber kohtuda silmast silma nendega, keda seni ehk vaid kinolinal nähtud on – "Vallatute kurvide" legendaarsed näitlejannad ning "Ideaalmaastiku" sama legendaarsed tegijad rääkisid Jaak Lõhmusele ja publikule filmide sünniloost.

Mõlemat filmi sai näha ka vabaõhukinos mõisa tallihoovil. Lisaks neile linastus vabaõhukinos "Daam autos" – "kadunud film", mis sündis 1990ndate alguses ning mida on näinud vaid väga vähesed. See Peeter Urbla mängufilm jõudis 27. augustil ekraanile kenal vanamoelisel kombel – filmilindilt.