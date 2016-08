Jäär Täna tuleks pöörata oma tervisele tähelepanu. Eriti kehtib see nende kohta, kes ägavad suure töökoormuse all. Samuti tasuks olla tähelepanelikum detailide suhtes.

Sõnn Valitsev kosmogramm paneb sind liialdama kõigega, mis sulle meeldib ja pinget pakub. Võimalik, et elad üle oma võimete, raisates asjatult nii materiaalseid kui ka muid vahendeid.

Kaksikud Võimalik, et koged täna tõelist infouputust. Teine võimalus on see, et oled mingite tugevate mälestuste mõju all, mis segab sul keskendumist. Keegi võib esitada sulle mingeid tingimusi.

Vähk Kuu liigub veel kuni kella 11.11 Vähi märgis. See teeb hommikul Uraanigagi kvadraadi ja sa võid olla seetõttu hommikusel ajal tujukas ja rahutu. Päeva teine pool võib tuua uut ja huvitavat infot.

Lõvi Kell 11. 11 jõuab Kuu Lõvisse. Seega toob päeva teine pool esile sinus oleva edevuse ja vajaduse olla teiste imetlevate pilkude vaateväljas. Teisel tasandil võib sul olla tunne, et oled millestki heast ja paremast ilma jäetud.

Neitsi Kasuta tänast päeva selleks, et äratada endas ellu sisemised loomingulised energiad. Visualiseeri kõike seda, mida sa soovid lähiajal saavutada. Loo mõtetes positiivset reaalsust!

Kaalud Päev sunnib pingutusele. Paljud olukorrad, mis on seni olnud mingis ebamäärases faasis, muutuvad nüüd palju selgemaks ja konkreetsemaks. Ja sul tuleb lõpuks ka mingi otsus vastu võtta.

Skorpion Võimalik, et tunned tuleviku suhtes ebakindlust. Aga see on lihtsalt sinu sisemine tunne, mitte reaalsus. Keskendu kõigele heale, ära anna pessimismile terekätt!

Ambur Sul võib olla probleeme jõu ja energia õige suunamisega – lased kas märgist mööda või ei suuda vibu üldse vinnastada. Teisel tasandil võib mõni minevikusündmus muutuda taas aktuaalseks.

Kaljukits Miks sa ei oska mõnda asja siiski eriti hästi teha? Aga sellepärast, et see ei huvita sind lihtsalt eriti. Sest kõike seda, mis sind vähegi huvitab, on võimalik üsna kergesti ära õppida.

Veevalaja Hommikusel ajal on oht, et oled Kuu-Uraani kvadraadi mõjul rahutu ja sul on keskendumisega raskusi. Aga sul võib olla ka häid ideid – eriti just seoses tööga.