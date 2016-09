Midagi, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust.

Kui sinu elus on midagi, mille suhtes oled kahe vahel, tea, et vastuse leiad iseennast kuulates. Õigesti tegutsed, kui võtad arvesse eelkõige iseenda rahulolu. Talita parem kogetu järgi ning ära hakka praegu uusi lähenemisi katsetama.

KAKSIKUD

Mida rohkem oled valmis oma elu muutma ja vähem vastu paned ning üritad kõike kontrollida, seda parem sinu enesetundele ja arengule. Tihtilugu seisab parem enesetunne vaid üksnes arusaamas, millisest piiravast uskumusest või käitumismallist pead loobuma, harva võib selleks olla ka mõni (halb) harjumus.

VÄHK

Enne kui tegutsema hakkad, peaksid nüüd mõtlema ka sellele, kuidas sinu teod mõjutavad inimesi sinu ümber. Sinu mõtetes on selgust ja loogikat, ent kõik inimesed ei suuda praegu nii kiiresti reageerida, mistõttu võid neist n-ö üle sõita. Kaalu enne läbi kõik variandid, isegi kui sulle endale tundub kõik korras olevat.

LÕVI

Sinu elu muutub aktiivses pea igas valdkonnas ning õnneks suudad kõigi muutustega praegu sammu pidada. Lõika kasu sealt, kust saad ning ära unusta ka kõiki teisi, kes koos sinuga sel teel. Ole ettevõtmistes julge ning ära karda arvamust avaldada, kuigi tee seda vaid siis, kui pead kriitikat tõesti vajalikuks ja põhjendatuks.

NEITSI

Kuna oled rahul iseenda ja sellega, millises eluetapis oled, langetad otsuseid kindlakäelisemalt, tead, mida tahad ning suudad soovid ka teoks teha. Isegi kui keegi üritab sinu jalgealust õõnestada, ära allu provokatsioonile ja usalda iseennast. Praegu ei tohiks sind miski suuta kõigutada.

KAALUD

Oma käitumisest ja tagajärgedest tuleb olla teadlik. Samuti sellest, et kui meil on tegelikult kõik olemas, arvame, et peaksime saama veel ja veel, tegelikult päriselt rahuldumata ja süvenemata, et soovitu on nina all. Seetõttu mõtle nüüd pikalt järele, kas sa mitte ei soovi praegu seda, mis sul tegelikult juba olemas on.

SKORPION

Pole välistatud, et pead nädala jooksul olema korduvalt nõuandja rollis. Ürita mitte oma tahtmist peale suruda ning kuula kõiki osapooli. Ära unusta olla tänulik selle eest, mis sul juba olemas on ning ole ka teistele vajadusel olemas. Saame tagasi seda, mida teistele anname.

AMBUR

Mõtle sellele, mis tööd sa teed ja mida teha tahaksid? Kuidas saaksid kasvada ja areneda nii, et elus valitseks tasakaal ning sa ei peaks millestki loobuma. Mida avatum oled, seda rohkem kasu lõikad. Praegu kipud olema pigem pinnapealne, seega mõtle hoolikalt järele, mille põhjal valikuid langetad.

KALJUKITS

Sinu elus on küllaga potentsiaali millegi uue alustamiseks, mida oled seni edasi lükanud. Kui alustad sellega nüüd, saadab sind edu. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

VEEVALAJA

Tööelus võib tulla ette vestlusi seoses ametikõrgendusega. Võimalik, et sulle pakutakse ka tööd mõnes teises firmas. Ära pelga väljakutseid. Kui alles otsid tööd, on siingi võimalused suured, isegi kui praegu nii ei tundu. Rahalises mõttes peaksid jõudma lähiajal positsioonini, kus oled rahul nii vaimses kui materiaalses võtmes.

KALAD