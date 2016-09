Tunned, et tulevikul on sulle palju pakkuda, nii emotsionaalselt kui ka näiteks rahaasjades. Sind hoitakse õigel kursil ja toetatakse ettevõtmistes − paras aeg teha kõike seda, mida oled alati mõelnud teha. Kui sa ei tea, kust alustada, koosta nimekiri ja alusta tegutsemisega, sest praegu õnnestub peaaegu kõik, mida puudutad.

KAKSIKUD

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

VÄHK

Peaksid valmis olema vastu võtma tavapärasest rohkem tööga seotud ülesandeid. Kahtluse korral ära pelga abi küsida. Tööd võib ette tulla ka eraelus – miski vajab varasemast rohkem tähelepanu. Oluline on pühenduda eesmärgile ja töötada võimalikult palju koos teistega, mitte üksi nurgas nohiseda ja loota, et kõik saab korda.

LÕVI

Mõtle pikalt järele, kas oled kellegi peale vihane, solvunud või kannad endaga vimma minevikust, kuna kaart soodustab vaenukirve matmist ja andestamist. Ära lase rikkuda õnne neil, kel pole sinu elusse asja, isegi kui nad igal võimalikul viisil sinu jalgealust õõnestada üritavad.

NEITSI

Mida rohkem oled nüüd muutustele avatud, seda paremaks muutub sinu elu. Mida rohkem suudad minevikku jätta tagaplaanile, seda õnnelikumaks saad. Ära too mineviku taaka endaga kaasa olevikku. Sinu ideed kannavad vilja ja emotsioonid suurenevad, aga nende eest saad vastutada vaid ise.

KAALUD

Pole välistatud, et sinu süda ütleb üht, kuid mõistus teist. Üldjuhul tasub järgida siiski südame hääl. Kui on valida hirmu või armastuse vahel, vali viimane. Usalda seejuures ka sisetunnet ning ära lase kõrvalistel asjadel enda otsust kõigutada.

SKORPION

Võimalik, et oled tüdinud rutiinist ja soovid kas või natukene uut oma ellu tuua. Praegu on hea aeg leida uusi väljundeid, et vaikselt end läbi murda ning luua tulevikuks viljakat pinnast. Ole oma otsuste tegemiselt ka natukene lapsemeelne, sest see aitab sind praegu edasi.

AMBUR

Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

KALJUKITS

Kas on veel mõni mõttemall, mis tahaks korrigeerimist? Mõtle hoolikalt järele, mis ei lase sul tegeleda sellega, millega tahaksid? Pea meeles, et ärevus, muretsemine ja virisemine ei tee olukorda paremaks. Võta kätte ja lahenda ära kõik need asjad, mis muret tekitavad, vähemalt võimaluse piires ja praegust olukorda arvesse võttes.

VEEVALAJA

Mõtle järele, kas sinu töö- ja eraelu on tasakaalus? Ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule. Lahendus on siinkohal teha endale selgeks, kumb sulle tegelikult rohkem rahuldust pakub. Kui tahad tegeleda rohkem tööga, tegele, ja ära ürita olla mõlemas võrdselt edukas. Kui olulisem on kodu, ära võta tööasju pidevalt endaga koju.

KALAD