Taroskoop ehk horoskoop tarode kaasamise abil aitab saada aimu, mis ootab sind ees järgmise kuu aja jooksul. Kuid millised on küsimused, mida peaksid endalt see kuu küsima?

On selleks: kas ihaldan pigem näilisi asju, selmet järele mõelda, mida tegelikult on vaja? Mis on sinu jaoks hea, mis halb? Mis tõmbab mind eemale soovitud tulemusest? Miks olen kinni rutiinis ja kas saaksin seda muuta?

Või on selleks hoopis midagi muud? Sellest saad teada meie põhjalikust taroskoobist!