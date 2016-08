Monika Haukanõmm riigikogu liige (Vabaerakond): Kõik riigikogu liikmed on oma arvamuses vabad. Lihtsam on muidugi arvata, et need viis häält tulid Reformierakonnast, aga ei pruugi ju nii olla, me ei tea. Samamoodi võib see üks või kaks häält tulla ka sotsiaaldemokraatide hulgast. Oli väga suur üllatus ja meile kindlasti ka meeldiv, et Jõksi taha tulid lisaks Vabaerakonnale ja IRLile ka teiste erakondade hääled. See näitab, et on võimalik leida erakondadeülest kandidaati. Ma arvan, et homme ei valita president ära, aga võib-olla kolmandas voorus. Ennustamine on keeruline, kokkulepped ei pruugi pidada, ja need hääled võivad igast fraktsioonist minna ühele või teisele poole. Ma arvan, et kui valitsus läheb lõhki, siis mitte ainult sellepärast, vaid see võib olla viimane tõuge selleks, aga ilmselt need probleemid valitsuses peavad juba varem olemas olema.