Mart Helme, EKRE esimees: Kaks üllatust on see, et ilmselt siis Reformierakonnas on siseopositsioon, kes ei taha Kallast toetada, ja see andis oma hääled nähtavasti Jõksile, ja Jõks sai rohkem hääli, kui toetusallkirjad oleksid lubanud oletada. Märkimisväärne on see, et Keskerakond suutis oma lõhe ületada ja kogu fraktsioon oli ikkagi oma kandidaadi taga. Enam-vähem nii nagu arvasime. Ja miks meie hoidsime end tagasi, nüüd võib tagantjärele öelda, et me ei toetanud kedagi, ei olnud mitte seepärast, et kandidaadid oleks meile ebasümpaatsed, vaid me tahtsime ka näha, kuidas parteide hääled peavad. Ilmselt toimub nüüd väga palavikuline info vahetamine, välja peilimine ja loomulikult siis selllest tulenevalt plaanide tegemine. Lõplikult viiakse asjad kokku kas öösel või homme hommikul. Ka meie ei ole praegu lõplikku otsust langetanud, oleme kohtunud siin ühe, teise ja kolmandaga ja vahetanud informatsiooni. Homme on võti Reformierakonna käes, sest Keskerakond tõenäoliselt jääb üsna üksmeelselt Repsi taha, IRL ja vähemal määral Vabaerakond on väga rahul Jõksi tulemusega ja nüüd Reformierakond peab siis otsustama koos sotsidega. Reformierakonna siselõhest oleneb, kas Kallas on potentsiaalselt võimeline jõudma riigikogust otse valimiskogusse või juhtub mingi üllatus ja osa Reformierakonnast rivistub ümber hoopiski Jõksi taha.