Magnus, milline on meeskonna tervislik olukord. Kas kõigi tervis on korras?

Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrsson selgitas kaks päeva enne maavõistlust Maltaga, et Hollandi kõrgliigaklubis Deventeri Go Ahead Eagles mängiv Henrik Ojamaa ei pälvinud koondisekutset, sest paremal äärel on peatreeneri meelest paremad valikud.

Mis on tõenäosus, et ta Bosnia ja Hertsegoviina vastu mängib?

Ei oska üldse öelda. MRI uuring ei näidanud midagi tõsist ja see annab nii meile kui ka Liverpoolile lootust, et ta on mõne päeva jooksul tagasi väljakul

Meeskonna nimekirjas ei ole Siim Lutsu ja Henrik Ojamaad. Selgita palun, miks?

Kui alustada Lutsust, siis ta vahetas äsja klubi ja pole saanud regulaarselt mänguaega. Küll aga on ta saanud koondises mitmeid võimalusi, aga pole neid ära kasutanud ja seetõttu teda nimekirjas polegi.

Mis puudutab Ojamaad, siis leidsin, et paremal äärel on temast etemaid võimalusi silmas pidades meie mänguplaani Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Kahtlemata on positiivne, et ta on kõrge tasemega Hollandi liigas neljast mängust kaks ja pool kaasa teinud ning mul on hea meel, et on taas mängija, keda jälgida. Aga paremal äärel on mul hetkel temast paremad valikud.

Kas Ojamaast poleks kasu vahetusest sekkujana olukorras, kus meeskond on kohtumise lõppfaasis napis kaotusseisus?

Saan küsimusest ja poleemikast aru. Jalgpallifänni võib võrdlus olla lihtne – kui üks mees mängib Hollandi ja teine Eesti liigas, siis peaks koondises olema esimene. Aga koondise treeneritel on olnud kolm kuud aega jälgida väga täpselt nii meie kui ka vastase mängijaid ning valmis mõelda, kuidas Bosnia ja Hertsegoviina vastu mängida tahame.

Seetõttu olen veendunud, et praegune mängijate valik vahetuspingil on parim igasuguseks olukorraks – nii samamoodi jätkamiseks, ründavamaks kui ka kaitsvamaks hoiakuks. Töötame professionaalselt ja pidevalt ning selle töö põhjal langetame ka otsused.

Kas on olemas mingid meeskonnasisesed asjaolud, mis vähendavad Ojamaa võimalusi koondisekutse pälvimiseks?

Mina millestki säärasest teadlik pole.

