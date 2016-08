Kadri Simson, Keskerakonna fraktsiooni esimees: Tulemused olid ootuspärased. Homme alustame null-seisust ja võin kinnitada, et Keskerakonna fraktsiooni toetus Mailis Repsi jaoks oli piisav, et tema kandidatuur homme valimiskomisjonile esitada. Ma arvan, et Reformierakond ei suuda otsustada, keda nad presidendiks sooviksid. Neil on vähemalt neli valikut, ja õigem oleks anda oma hääl hoopis viiendale. Kui soovivad olla riigimehed, siis homme on võimalik president parlamendis ära valida, aga see kandidaat peaks tulema opositsioonist. Täna ütleks, et pigem ei valita homme, aga meie jaoks on presidendi valimine valimiskogus täpselt sama väärtuslik või isegi väärtuslikum kui riigikogus. See annab presidendile laiema toetuspinna.