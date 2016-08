Valdo Randpere: No Andres Anvelt teab salajase hääletuse tulemusi paremini kui mina. Mina ei tea neid. Mina loodan, et Andres mõtleb natuke järgi ja avastab, et tegelikult ei ole üldse kindel, kust need hääled kadusid, kelle hääled need olid. Riigikogu liikmed on oma otsustes vabad. Minu arvates Eiki Nestor oli ja on väga hea presidendikandidaat, Eiki Nestorist saaks väga hea Eesti vabariigi president.

Valdo Randpere: Ma loodan, et see kokkulepe peab. Ja et inimesed saavad sellest aru, et praeguse presidendi valimiste süsteemi juures tegelikult on võimatu valida presidenti juhul, kui kõik erakonnad oma kandidaati toetavad. Põhimõtteliselt võiks riigikogu sellega hakkama saada. Ainuke etteheide, mis mul riigikogu liikmetele on, ongi see, et ei nähta kaugemale oma erakonnast. Olla riigimehelik, see kõlab tühja sloganina, aga põhimõtteliselt tuleb olla riigimehelik ja mõelda sellele, et Eesti süsteem ei võimalda seda, et ühe erakonna kandidaat saaks valituks ainult ühe erakonna häältega.