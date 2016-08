Andres Anvelt, SDE fraktsiooni esimees : Poliiitikas ei saa seda reetmiseks nimetada nagu näiteks elukaaslane reedaks. Reformierakonnas on endas suured segadused. Küsimus ei ole meie reetmises, küsimus on sisemises võitluses kahe nende endi kandidaadi ehk siis Kaljuranna ja Kallase vahel. Nad proovivad selle mänguga seda senist kokkulepet devalveerida. Ühtepidi võivad nad loota seda, et homme tuleb meilt Kallasele vähemalt viis häält vähem ja sellega nullitakse ära Siim Kallase võimalused saada valimiskogusse. Siis tekib võimalus Kaljurannal. Eks homne päev näitab edasi. Kallas võib 15 häälega igal juhul arvestada.

ÕL: Hääletus on ju salajane.

Anvelt: Meil on see tiimitöö kuidagi teistsugune. Meil ei ole isegi kõhklust ega kahtlust. Meil ei ole sisevõitlust. Miks me peaksime kaasa mängima Reformierakonna ühe osa soovunelmatele.

Peaministri erakond oleks pidanud varem need asjad selgeks tegema, kes on nende kandidaat. Mulle tundub, et loodeti selle peale, et kui nemad kevadel alustasid seda presidendirallit esimesena, siis äkki meie või IRL otsustame nende eest ära. Seda ei tulnud, ja miks me peaksime nende elu selles mõttes lihtsaks tegema.

ÕL: Kas valitsus jääb püsima?

Anvelt: Ma praegusel hetkel ei näe küll mingisugust alternatiivi, aga selge on see, et ükski valitsus ei ole olnud igavene. Kunagi tuleb uus valitsus. Millal see tuleb, kas aasta pärast või pärast järgmisi valimisi, seda näitab aeg. Selge on see, et siin on laialdasemad huvid. Keskerakonnal on ära tüüdanud olla aastaid opositsioonis. Ka nemad ponnistavad selles suunas.

ÕL: Kas sotsid on valmis selleks, et valimised liiguvad valimiskokku?