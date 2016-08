Kuid meie pärast suurt häbi tundev president – on! Kes pani väga pahaks tulekahju Vao põgenikekeskuses, mille süüdlast aga ei leitudki või ei otsitud (oli oht, et leitakse „vale“ süüdlane!). Mis majandusse puutub, siis ei pea president kunagi paljuks õhutada veidi klassiviha töötajate ja ettevõtjate, rahva ja tema esindusorganite vahel.

Ta on vajalik kui rahva ühendaja. Aga – sellel taustal tasub meenutada, et just president pillas ühiskonna kätte teemad, mis olid ebaolulised, aga samas meid lõhki ajasid. Tühjalt kohalt tekitatud kooseluseadus ja selle mõõdutundetu propaganda – praeguseks pole kooselu registreerunuid üle 30. Või veel: pagulasteema, kusjuures pagulasi meil tegelikult ei ole ja ega eriti ka tule.

President kaitseks rahvast ja demokraatiat. Kaitseks „võõrandunud“ ja kuluhüvitistes sipleva riigikogu ja Exceli-tabelit jõllitava valitsuse eest. Tasub aga meenutada, et kui Eestis hakkas tõusma klassikaliste erakondade suhtes kriitiline vabakondade liikumine, oli just Kadriorust algatatud nn jääkeldri protsess see, mis nende hoo maha võttis ja aktiivsuse summutas. Demokraatlikust meelest ei kõnele ka õnneks vaiba alla lükatud idee ümbritseda Kadrioru loss tõelise demokraatia-ribaga – okastraadiga!

Ka presidendikandidaatide ütlused selle kohta, et teatud erakondi ei tohiks Eestis või poliitikas olla ja nendega isegi ei räägita (jutt on EKREst, keda erinevalt Keskerakonnast pole kriminaalkorras karistatud), ei viita sellele, et ka Kadriorgu sihtijate hulgas demokraatia erilist armu saab leidma. Rahvaga arvestavad uued liikumised kuulutatakse „populistideks“ ja – kaas neile peale!

Tähelepanuväärne on seegi, et ükski presidentidest pole avalikult hukka mõistnud Pätsi 1934. aasta repressioone – inimesi heideti vanglatesse, saadeti asumisele ja võeti nende varad üleüldse mistahes kohtupidamiseta.

President kaitseks seadust, mida poliitikud, ärimehed ja advokaadid aina väänavad. Aga kui järele mõelda, siis pole meil olnud ainsatki presidenti, kes poleks aeg-ajalt liikunud päris seaduslikkuse piiri lähedal ja mõnel korral sellest ülegi astunud. Ärma talu ümber toimuv tegevus – „ärmatamine“ – on käimasolev protsess, aga vaid üks näide paljude hulgast, mis on olnud, kuid jätan need kaasasündinud piinlikkustundest meenutamata.

President on meile moraalseks kompassiks ja majakaks. Hmm, mnjah… Vaikin, sest kasvatatud inimesel ei passi sellest isegi kirjutada. See on rohkem kroonikute (st ajakirja Kroonika) teema.

Kulukas peidus tõusik

Viimastel ametis olemise kuudel, kui president peaks hoolt kandma rahvale lahkumissõnumi ja tulevikusoovide edastamise eest (nagu teeb seda USA lahkuv president Obama), on ta tegelikult kadunud. Milles pole midagi halba, küll aga peitub siin huvitav detail: me pole seda puudumist tähelegi pannud ega tunne end sellest häirituna. Nii see asi võikski jääda, kui presidendi ametiga ei kaasneks kahte „aga“.

Esiteks on presidendil alati teatav võimalus langetada Eestile halbu ning kiuslikke otsuseid ja edastada valesid sõnumeid. Ning teiseks, isegi-mitte-midagi-tegevana maksab ta meile neli miljonit aastas (palgad, pensionid, toapoisid, lilleneiud, nõunikud jne). Nagu Marek Strandberg rõhutas: sama palju kulutab riigikohus, kes menetleb pidevalt sadu tegelikke asju ja poole väiksema rahaga töötab EV õiguskantsler, kes on tõepoolest meie riigi seisukohalt ülitähtis isik kui tähtsaimate juriidiliste normide seletaja ja oma õigustes kannatadasaanud kodanike ja eriti laste õiguslik kaitsja (ombudsman).

Viimaseks sedagi, et presidendi institutsioonis on ka midagi eba-esteetilist: poosetavat, pugejalikku ja tõusiklikku. „Lihtmehena“ Paide arvamusfestivalil jalutades käis Ilves seal tavalise inimesena: pressiesindaja saatel! Kas ka sina, armas külamees, käid koos kroonikakirjutajaga, kes su teod ülesse märgib ja halvad ütlemised ära silub?

„Pingviinide paraad“ on selle kvintessents ja pole ime, et ka meie parimad lavastajad ei suuda presidendi vastuvõtuks tuua lavale miskit sellist, mis vääriks salvestamist või teist korda eetris näitamist. Võltsasjast on raske kui mitte võimatu midagi ehtsat teha.

Seega siis: käimasolev riigireform võiks alustada kõige lihtsamast ja samas ühest tõesti vajalikust muutusest – presidendi institutsiooni kaotama hakkamisest. See on meie sügavalt parlamentaarses riigis täiesti ebavajalik amet ja eelmisesse sajandisse jääma pidav institutsioon.

Ainus kord, kus meil presidenti vaja oli ja kus me ta saatuse tahtel ka saime – oli Lennart Meri esimene ametiaeg. Aga see oli ka esimene ja viimane kord, kuid piisav selleks, et talletuda Lennu-jaama nimes.