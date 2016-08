Eelneval nädalal 65. aastapäeva tähistanud Laine ja Valdeko jutustavad oma armastusloo alguspäevadest. Kõrva taha tasub panna nii mõnegi soovituse, kuidas õnnelikku suhet hoida.

7. klassis klassikaaslasteks saanud Laine ja Valdeko sõprus sai alguse üksteise aitamisega erinevates õppeainetes. Lainele valmistas muret füüsika, mida Valdeko talle koju õpetama läks. Naine räägib, et tollel ajal oli uhkuse asi, et tema saaks midagi ka vastu õpetada. “Ei saa ju nii, et tema on nii tark ja mina nii rumal,” naerab ta.

Vene keele õpet oli Valdekol ka väga vaja, sest eelmise kooli õpetaja oli vene keele tundides vaid Eesti ajaloost pajatanud. Too õpetaja pagendati hiljem ka Siberisse.

Paar aastat hiljem algatatud iganädalased tantsuõhtud lähendasid noori veelgi. Valdeko tantsida eriti ei osanud ja tuli ette mitmeid kordi, kui Laine tema eest isegi ära jooksis, et kohmaka jalaga noormehega järjekordselt tantsima ei peaks. Seetõttu jäi mehe trumbiks õhtune kojusaatmine. Laine sõnul see teda just võluski, kuidas noormees talle oma teadmistest jutustas. Teemadeks füüsika ja tähed taevas. Laine meenutab, et Valdeko oli alati viisakas. Saatis väravani ja musitama ei kippunud. “Erinevalt ühest vanema klassi poisist, kes ükskord ära saates hoidis väravat kinni ja musitada tahtis. Teda ma tõukasin lõpuks jalaga!”

65. kooseluaastat tähistavale paarile head pulmaastapäeva soovides, raputab naine hoopis pead: “Meil pole pulma olnud, käisime ainult registreerimas ja peale seda läksime jäätisekohvikusse jäätist sööma!“ Sel viisil toonased tudengid enamasti abiellusidki.

Osaliselt oli abiellumine ka ratsionaalne otsus. Laine räägib, et tema õppis Peterburis vene filoloogiat ja tudengid pidid magama suurtes tubades ning lootus privaatsusele oli nullilähedane. Valdeko omandas haridust aga ehitusinseneride instituudis, kus inimesi oli ühistes tubades palju vähem ning abielus noored said oma privaatse toa.

Valdeko ei osanud Laine sõnul süüa teha, seega tüdines naine sellest, et pidi söögitegemiseks trammiga läbi linna sõitma ja siis õhtul jälle tagasi oma ööbimiskohta minema. Koos elades on tema sõnul palju lihtsam.

Valdeko katkestab ratsionaalsete põhjuste heietuse ja kostab: ”Eks meil oli juba siis palju tundeid ju ka.” Mõlemad naeravad ja Lainele jääb selle peale ainult noogutada.

Vanapaari kuldseks soovituseks on leppimine. “Ikka tuleb tülisid ette, aga viha ei tohi järgmisse päeva kanda. Laine ja Valdeko on alati enne magamaminekut ära leppinud ja soovitavad seda ka teistele. Valdeko sõnul on oluline ka teise poole ärakuulamine ja oma vaadete selgitamine. See ongi nende mõlema meelest armastus.

Suurimaks saavutuseks peab paar järelkasvu. Neil on kolm last, kümme lapselast ja üheksa lapselapselast.

Maja aknalaudadel on pildid lastelastelastest ja kontoritoas leidub suuri sugupuujooniseid koos lõpmatute pildialbumitega. Magamistoa riiulis paistavad lasteraamatud, mis on lapselaste sünnipäevadeks ette ostetud. Vanapaar ütleb toas ringi vaadates, et neil on väga õnnelik elu.